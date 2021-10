Jamie Lynn Spears revela que sus padres la presionaron para abortar a los 16 y no la dejaron hablar con Britney

La familia Spears ha estado en el ojo de la prensa desde que su hija mayor, Britney, se hiciera famosa a finales de los años noventa, cuando se convirtió en una de las más grandes estrellas del pop, luego su hermana menor, Jamie Lynn Spears descubrió la fama cuando fue la protagonista de uno de los shows más populares de Nickelodeon, "Zoey 101". Esta última publicará un libro en enero del año entrante, en donde hablará de sus memorias.

El portal de noticias estadounidense TMZ, obtuvo acceso a extractos del libro, en donde la actriz habla sobre lo que vivió cuando se embarazó a los 16 años en 2007.

De acuerdo a lo que dice el pasaje, Spears asegura que un grupo de personas de su círculo íntimo "...vinieron a mi habitación tratando de convencerme de que tener un bebé en este momento de mi vida era una idea terrible... Matará tu carrera. No sabes lo que estás haciendo. Hay pastillas que puedes tomar. Podemos ayudarte a solucionar este problema... Conozco un médico". dijo.

Jamie dijo que todos le dijeron que la mejor solución era darle fin a su embarazo. Además, señaló que le quitaron el teléfono para evitar que tuviera contacto con personas fuera de su círculo más cercano.

La protagonista de Zoey 101 dice que durante su embarazo pasó por un infierno cuando estaba embarazada, ya que sus padrs y su equipo la impulsaron para la adaopción, el aborto y haciendo todo lo posible para ocultar la noticia del público.

Britney vs Jamie

Jaimie Lynn afirma que no le permitió decirle a Britney sobre su embarazo, según dijo: "La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable... Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decirle a mi hermana todavía perdura".

El libro ha generado controversia entre los admiradores de la "Princesa del Pop", ya que consideran que la hermana menor de Britney se está aprovechando de la fama de su hermana. Incluso tuvo que cambiar el título de la publicación, ya que tenía relación con una de las canciones más famosas de Britney. Originalmente el libro se llamaría "I Must Confess" (Debo confesar) , frase del éxito "Baby One More Time", finalmente, el nombre se cambió por "Things I Should Have Said" (Cosas que debería haber dicho).

Recientemente el caso de la tutela Britney Spears que permitía a su padre tener el control de su vida y su carrera ha tenido revelaciones oscuras sobre la vida de la familia Spears. En donde Britney dejó claro que la relación con su hermana no es buena, ya que no recibió su apoyo durante los 13 años en que no ha podido decidir nada en su vida.

Aunque por otro lado, según sus revelaciones, ella también ha estado bajo el control de su familia.

El libro sale a la venta el 18 de enero de 2022.