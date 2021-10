Max Verstappen ya no hablará para Netflix en serie Drive to Survive

Max Verstappen ha dicho que no volverá a estar disponible para las entrevistas que se realizan durante el rodaje de la serie para Netflix Drive to Survive.

“Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero desde mi punto de vista, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe”, dijo el piloto holandés de la escudería Red Bull para Associated Press.

Verstappen de 24 años de edad, explicó que hay ciertas declaraciones suyas en entrevistas de las anteriores temporadas donde se le había colocado en situaciones que no había comentado en lo absoluto.

“Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad”.

Max cree que para la cuarta temporada Drive to Survive mostrará una supuesta rivalidad entre él y Hamilton.

“Nos chocamos una vez más cuando íbamos caminando, así que probablemente eso estará ahí”.