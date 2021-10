Cáncer de mama en hombres: poco común, pero real

La Dra. Yazmín Rivas Ortíz es Ginecóloga Oncóloga. Nacida y formada como médico en la Facultad de Medicina de Torreón, emigró a Monterrey para realizar la especialidad en Ginecología en la Unidad de Médica de Alta Especialidad No.23 y luego a la CDMX para realizar la subespecialidad en Ginecología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología.

Hace más de 6 años que ofrece sus servicios en La Laguna, su consulta general se enfoca sobre todo en nódulos mamarios, dolor en la glándula y en general los tipos de cáncer, figurando en primer lugar el de mama.

“Como mi especialidad son las mujeres, me encargo además de ver los casos de cáncer cérvicouterino, de endometrio, de ovario, de vagina, de vulva, neoplasia gestacional también, en aquellas pacientes que desarrollan alteraciones durante el embarazo y el más frecuente de todos, el cáncer de mama”.

Su orientación médica no es solo al tratamiento, si no a la intervención quirúrgica. Y por extraño que pudiera parecer, las mujeres no son sus únicas pacientes, también ha tenido casos de cáncer de mama en hombres.

“He diagnosticado dos casos de cáncer de mama en hombres, un señor de 45 años y otro arriba de los 50. Estos casos son muy poco frecuentes, menos del 1% de los hombres lo presentan y casi siempre tiene que ver con una alteración genética, una mutación como el BRCA, que puede conferirle más riesgo tanto a él como a sus familiares de primer orden”.

Lamentablemente se diagnostican en etapas avanzadas, por lo general son tumores grandes que provocan afecciones en los ganglios y que requieren primero un tratamiento a base de quimioterapia para luego poderlos llevar a una cirugía cuando el tumor reduce su tamaño.

Los dos casos que he tenido fueron similares, a los pacientes se les dio la quimio, luego fueron a cirugía y después mantuvieron un tratamiento tomado por cinco años para mantenerse sanos”.

¿Hombres a consulta con una Ginecóloga Oncóloga?

Para la Dra. Rivas, el diagnóstico tardío en los hombres, se debe a varios factores, primero, a que para ellos el cáncer de mama es lo último que piensan, de hecho generalmente nadie cree que un hombre tenga este mal, cuando se tocan un nódulo no piensan en algo malo.

“Pasa también por el hecho de que no ofrecemos esa capacitación para que se autoexploren, siempre orientamos todo el foco hacia el cáncer de próstata en el hombre, que es como el equiparable en frecuencia al de mama en la mujer”.

“En un hombre es muy diferente la educación sobre la autoexploración y además, los factores de riesgo son del tipo genético, o que presenten ginecomastia, que es cuando el seno está un poco más desarrollado, alguna alteración a nivel hepático, o también una malformación o síndrome con el que haya nacido”.

Pero además, para que no acudan a consulta está el factor de la falta de información: “Deben enfocarse en que mi área de especialización también es la Oncología. Es un poquito más complicado que acudan a mi porque llegan a un área donde usualmente hay solo mujeres, pero hay que recordar que como especialistas en ellas donde lo más común es el cáncer de mama, si ellos presentan este mal, tenemos toda la experiencia para ayudar”.