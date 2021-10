Hooters hará reajuste en uniformes de las meseras pero en México permanecerán igual

Luego de que meseras de Hooters en Estados Unidos se quejaron por el nuevo uniforme que les impondrán, la filial de México aclaró que aquí sus colaboradoras no lo portarán, pues no están de acuerdo en el diseño.

La empresa en México aseguró que "dicho uniforme se encuentra en etapa de prueba con la participación de las colaboradoras, no se ha tomado ninguna decisión acerca de implementarlo definitivamente".

La respuesta del restaurante se da tras las quejas de las "chicas Hooters" que aseguran que les proporcionaron un short más pequeño, más parecido a ropa interior que a un pantalón corto. Además, lo consideran sexista.

"Ante estas publicaciones Hooters de México anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México y además no participará en estas pruebas, ya que no está de acuerdo con su diseño".

Hooters en México aclaró que "es una franquicia independiente a la de EU".