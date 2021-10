El miedo al retorno del cáncer

Cuando el diagnóstico de cáncer de mama es positivo, el mundo de la paciente se derrumba. Perder un seno provoca temores e inseguridades, pero mantenerlo también resulta un tema delicado, pues existe un miedo a que la enfermedad vuelva.

El Dr. Elio Alejandro González Bermudez, médico Ginecólogo Oncólogo, aseguró que este temor es infundado, pues gracias a la medicina actual, es posible que una mujer no pierda la mama afectada y el cáncer se mantenga a raya.

“En el cáncer de mama primero tenemos que hacer un diagnóstico con biopsia, un procedimiento sencillo con aguja de corte, se toma la muestra y se envía a revisión. Normalmente son pacientes que llegan con un nódulo, una bolita, un tumor.

Cuando se confirma el diagnóstico es hora de proponer un tratamiento. Hay pacientes que requieren cirugía de inicio y hay quienes no son candidatas y el primer tratamiento debe ser quimioterapia, radioterapia u otro tipo de medicamento”.

Para las candidatas a cirugía, se deberá precisar si se realizará una cirugía radical, la cual consiste en extirpar completamente la mama, o una cirugía conservadora, que son totalmente diferentes.

Cirugía Conservadora: una opción para no perder la mama

Como su nombre lo dice, en esta intervención solo se remueve el tumor de la mama, dejando un margen sano alrededor, para asegurar que no existan células malignas y dejando la posibilidad de conservar el seno en su mayoría.

“Con la biopsia de ganglio centinela, colocamos un colorante azul que se puede acompañar de un radiofármaco. Una vez que se identifican tanto los conductos como el ganglio pintados de azul, se procede a retirarlo y enviarlo a revisión. De salir negativo ya no hay necesidad de retirar más. El ganglio centinela se refiere al que recibe la mayor parte del líquido linfático de la mama”.

“Este procedimiento sirve para identificar los casos en los que no será necesario retirar completamente un seno. Cabe resaltar también, que una de las indicaciones para que una paciente sea candidata a esta operación, es que exista una relación adecuada entre el tumor y la mama. Me refiero a que sea un tumor pequeño y una glándula mamaria con bastante tejido. Porque si el caso es al revés, una mama pequeña y un tumor grande, difícilmente se podrá realizar una cirugía conservadora, ya que no habrá tejido mamario sano disponible para una reconstrucción adecuada. Aquí nos veremos en la necesidad de retirar todo el seno y posteriormente realizar la reconstrucción”.

Otra de las indicaciones, es que la paciente pueda acceder a la radioterapia, que es el tratamiento indicado para todas las intervenciones conservadoras.

¿Cómo se reconstruye una mama?

Una vez que se ha retirado el cáncer y se ha dejado un margen sano alrededor, lo siguiente será realizar una reconstrucción. “Existen las técnicas de cirugía oncoplástica en la mama, que combinan tratamiento oncológico con la cirugía estética o plástica. Hay diferentes patrones que ayudan a que el seno quede con un resultado estético adecuado, lo que hace que la paciente se sienta mucho mejor, pues al reconstruirse con el tejido propio de la mama les ayuda a sobrellevar su enfermedad”.