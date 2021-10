Qué es el hambre emocional y cómo nos afecta físicamente

Una de las principales razones para que una persona no logre sentirse bien físicamente tiene mucho que ver con su alimentación y las emociones que le llevan a ingerir alimentos de los que más tarde se sentirá culpable de comer.

El hambre emocional es una reacción fisiológica que tienen los seres humanos, originada por el consumo excesivo de alimentos, debido a los impulsos y sentimientos de la persona, comparte Edwin Albores Oliden, Psicólogo y Nuriólogo.

Esta sensación es ocasionada por alguna situación externa a la persona, como lo pueden ser los problemas, preocupaciones, angustia y estrés que los lleva a comer en exceso.

“Todo esto surge a la par del estilo de vida que comúnmente llevamos las personas, que tiene que ver con el sedentarismo, el estrés, o el exceso de trabajo, que con el tiempo genera varias enfermedades”, explica Edwin Albores.

Incluso si este tipo de hambre se prolonga, puede generar trastornos más elevados como atracones, que es un estado mental que hay que tratar con psiquiatría y psicología.

El también especialista en terapia familiar y positiva resalta la importancia de tratar a los pacientes desde un híbrido entre nutrición y psicología.

“Yo me especializo en tratar a los pacientes desde un punto de vista psicológico, ver cómo están sus emociones, sus sentimientos y desde un punto de vista nutricional, para ver cómo se encuentra su estado de nutrientes y de alimentos, porque cuando vas cambiando el pensamiento de la persona, también van cambiando las conductas y los hábitos que se van generando. Como quien dice, empiezas por la mente y después te vas a la cuestión física en el tratamiento”, dice Albores.

Este tipo de hambre afecta dependiendo los problemas de cada individuo, sin embargo, todo se genera desde el estrés, avanzando quizá a la depresión y demás síntomas.

Otros factores que generan el hambre emocional son las redes sociales y la mercadotecnia que trabaja con ciertos contenidos y mensajes que incentivan este tipo de alimentación.

“Se puede diferenciar esta sensación de un simple antojo porque vas ir sintiendo mucha culpa al comer, a veces comes ya en exceso y no tienes tanta hambre. Si comes repentinamente también puede generar algo, porque el hambre verdadera no te da de un momento a otro, lleva un proceso y el hambre emocional sí, porque surge de repente, en un momento de estrés o de enojo ya estás comiendo, esto es algo psicológico”, afirma el especialista.

LA PRINCIPAL CAUSA

El aumento considerable del estrés en las personas es la principal causa del hambre emocional y hay que estar alertas porque se puede volver crónico, ocasionando razgos patológicos y de deficiencia.

“Una manera de saber si está relacionado con lo emocional o el estrés, es la culpa. Siempre que hay culpa de algo, nos está hablando de una situación que no se ha resuelto, porque la culpa quiere decir que siento que algo no estoy haciendo bien”, comparte el psicólogo.

La recomendación en estos casos es acercarse a un especialista en la materia que pueda llevar a cabo un acercamiento emocional acompañado de uno nutricional.

Edwin Albores se encarga de hacer planes especializados en las personas, que incluyen una hora de tratamiento psicológico y otra de nutrición para lograr resultados más completos en el paciente.

“Es necesario un especialista y un plan nutricional que esté con cierto nivel de flexibilidad, que no se vuelva un plan restrictivo para el paciente porque eso le va a ocasionar que coma en exceso o que vuelva a su rutina, regresar a lo mismo de siempre.

“También hay que resaltar la importancia de consumir los nutrientes extra en nuestra alimentación, porque una dieta no es suficiente actualmente, ya que es necesario incluir suplementos, vitaminas y minerales por lo mismo de que nuestras plantas, verduras, frutas ya no son las mismas de hace cincuenta años”, resalta Albores Oliden.