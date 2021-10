Alimentando la vida de los pacientes oncológicos

Para Gloria Daniela Hadad Díaz, Lic. en Gastronomía y Nutrición, la motivación por ayudar a los pacientes con cáncer llegó tras un problema familiar. La falta de conocimiento y comunicación, fueron factores que le impidieron apoyar a uno de los miembros de su familia.

En su afán por llegar a más personas, llegó al hospital Green Care hace aproximadamente un año, en donde comenzó el proceso de atención a pacientes oncológicos. “En La Laguna hay muchos casos de cáncer y me empecé a adentrar en el tema debido a un interés personal”.

Para dar a los pacientes un acompañamiento adecuado, las indicaciones siempre han de ser lo más sencillas posibles: “Lo primero que yo hago es explicarles de la manera más fácil que se pueda, para que puedan cumplir los pasos a seguir y entender lo que está pasando”.

“Les doy información básica y acorde a su tratamiento, porque en cada caso es específico. No le puedo dar la misma dieta a una persona con cáncer de esófago, que a una que tiene cáncer de piel, es totalmente diferente”.

Las dietas se basan en una alimentación verde “muchas veces te dicen que necesitas frutas y verduras, pero la realidad es que siempre es necesario un balance, prestando especial atención en eliminar productos potencialmente dañinos debido a su proceso de producción, como los conservadores, el exceso de sodio, grasas saturadas”. En resumen, se trata de eliminar los alimentos industrializados.

“Yo les pongo muchos jugos, proteínas de origen vegetal y algunos suplementos. Obviamente todo esto se decide con el médico a cargo, para poder crear la dieta ‘perfecta’ según cada caso. A veces les dan medicamentos que provocan muchas náuseas y nosotros tratamos de mover o modificar elementos, de la mano con los especialistas”.

El impacto que tiene en un paciente el llevar una dieta específica según su caso particular, es muy grande. “Es algo que casi no se dice, pero la alimentación debe ir acorde a cada tratamiento. Como el Sistema Inmunológico se va deprimiendo y si el cuerpo no está preparado nutricionalmente, no podrá resistir las quimioterapias o radioterapias. En este caso hay pacientes que no pueden seguir su tratamiento debido a la desnutrición y esto pasa porque no hay una alimentación correcta”.

La “desnaturalización” de los alimentos

Con el avance del tiempo, el aumento en los casos de cáncer cada vez se vuelve más marcado y esto se debe al cambio en la calidad de los comestibles que se ingieren.

“Antes no había tanto cáncer, nuestros abuelos comían frijoles, tortillas o productos directamente salidos del campo. En la actualidad, estamos acostumbrados a consumir frituras con conservadores u otros alimentos muy procesados.

Lo que buscamos es que los pacientes consuman en lo posible productos naturales, pues los químicos que contienen los alimentos procesados, a la larga impactan de manera negativa a cualquier organismo”.

El objetivo: llegar a todas las personas posibles

La nutrióloga Daniela Hadad también forma parte de la asociación “Mujeres Salvando Mujeres” en donde uno de sus deseos es brindar apoyo a todas las personas a las que se pueda llegar.

“Me gustaría bastante que si hay alguien que padezca cualquier tipo de cáncer y requiera ayuda o información nutricional, no dude en preguntarme, lo que quiero es apoyar. En este proceso no hay tanta información y quiero llegar a tantas personas como sea posible para que no tengan que caer al extremo en el cual la desnutrición sea tan grave, que no podamos hacer algo por ellos”.