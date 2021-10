Devuelve reina del Carnaval de Mazatlán anillo que 'le robó' a Christian Nodal

Después de que Christian Nodal perdiera uno de sus anillos que le regaló Belinda durante su concierto en Mazatlán, Sinaloa el pasado 20 de octubre a manos de la reina del Carnaval de Mazatlán 2020 y luego de que lo presumiera en redes sociales, el personal del cantante le pidió a la joven que lo devuelva.

La también influencer cuyo nombre es Libia Gavica Farriols fue una de las asistentes a su show, pero cuando el artista se dirigía al escenario del estadio Kraken, saludó a sus fans con la mano, ocasionando que la joven se quedara con el anillo.

Fue la misma Libia quien dio a conocer el momento a través de un video y una foto en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver emocionada tras tomar el accesorio de Nodal.

Luego de volverse viral por lo ocurrido, la influencer fue acusada de robar el anillo del cantante y fans le pidieron que lo regresara.

“Esta chava le robó un anillo a Nodal ayer en el concierto de Mazatlán (...) Ella ve que pasa Nodal dando la mano y pues discre le saca el anillo o se le sale el anillo y ella lo presume”, publicó la cuenta de Chamonic3 en redes.

Ante ello, la Reina del Carnaval de Mazatlán 2020 decidió pronunciarse y aseguró que no robó la pieza, además señaló que sí iba a devolverla tras revelar que el personal de Nodal se lo pidió de vuelta.

“Cómo me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya vienen por el anillo, van a venir por él, aquí lo tengo. Pero, oigan estuvo chistoso porque yo le di la mano, como todo mundo ahí pero se le salió literalmente el anillo”, aseguró y agregó: “yo no me lo robé, se le salió. Yo le grité ‘el anillo, el anillo’ y nadie me peló y pues dije ‘lo voy a guardar’ y me contactaron y pues ya lo voy a devolver”.

Y es que el anillo es muy especial para Christian Nodal, pues es un obsequio que recibió de parte de Belinda cuando cantaba un tema en vivo, por lo que su personal sí fue a recoger la pieza y Libia lo entregó.