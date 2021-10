Salvador Cabañas rompe el silencio sobre el motivo por el que le dispararon 

El exdelantero de Club América, Salvador Cabañas, rompió el silencio sobre cuál fue el motivo por el que recibió un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México hace 11 años.

Mencionó que en aquel entonces tuvo una pelea con José Jorge Balderas Garza, alias JJ, a causa de que el agresor hizo una apuesta en contra de las Águilas.

“En ese partido ante Morelia, yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo”, dijo el exfutbolista paraguayo.

Cabañas se siente agradecido de estar vivo, por lo que no guarda rencor al “JJ”, aún pese a que ese atentado lo alejó de las canchas.

“En algún momento va a salir todo eso, ahora estamos viendo qué hacer; posiblemente salga una película, estamos conversando”, detalló.