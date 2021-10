Hospitalizadas 129 personas en EU por salmonella de cebollas mexicanas

La posible presencia de Salmonella Oranienburg en cebollas frescas mexicanas tras un brote de infecciones en Estados Unidos ya se investiga por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que investigan a la empresa ProSource Inc., de Hailey, Idaho, "la cual retiró del mercado estadounidense cebollas rojas, amarillas y blancas, como medida precautoria y de manera voluntaria en tanto concluye la indagatoria".

La alerta de los CDC detalló que hasta el miércoles se habían reportado 652 personas enfermas, de las cuales 129 han sido hospitalizadas.

Explicó que la empresa, también conocida como ProSource Produce, LLC, "se abastece de unidades de producción de Chihuahua", norte de México por lo que la Secretaría de Agricultura, a través del Senasica, abrió una investigación en esa entidad.

El Senasica, dijo la Sader, lleva a cabo los muestreos para contar con los elementos técnicos y científicos que permitan "confirmar o descartar la presencia del patógeno asociado al cultivo de cebolla en el estado".

Además, señaló que está en espera de que la autoridad sanitaria de Estados Unidos comparta la secuencia genómica del patógeno, con el fin de compararla con las existentes en México.

VER MÁS: Estados Unidos vincula brote de salmonelosis a cebollas mexicanas

EN MÉXICO NO HAY INDICIOS DE SALMONELLA

En tanto, Agricultura de México destacó que el área de secuenciación y bioinformática del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes del Senasica reportó que, "hasta el momento, ninguna de sus investigaciones cotidianas ha arrojado resultados que confirmen la presencia de Salmonella Oranienburg en cebollas frescas mexicanas".

Los CDC precisaron que aunque hasta el momento no se han presentado fallecimientos entre los infectados con la bacteria "Salmonella oranienburg", se debe evitar el consumo de ciertas cebollas importadas desde México.

El organismo recomendó a los consumidores que tienen cebollas rojas, blancas o amarillas enteras sin etiquetar en casa que no las coman y las tiren a la basura.

"La gente no debe comer (estas cebollas) y las empresas no deben vender ni servir cebollas enteras que fueron importadas de Chihuahua, México, y distribuidas por ProSource Inc", precisó.

¿QUÉ CAUSA LA SALMONELOSIS?

La salmonelosis puede causar fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales, aunque en algunos casos puede producir una infección grave que puede propagarse desde los intestinos al torrente sanguíneo y de allí a otras partes del cuerpo, y puede ser fatal si no se trata a tiempo con antibióticos.

VER MÁS: Consejos para evitar la salmonelosis y detectar sus síntomas