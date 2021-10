Piden requisitos de más en la vacunación para menores en Durango

Continúan los problemas en los módulos de vacunación contra el COVID-19 para menores de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad. Todos los días cambian los requisitos que deben llevar los padres de familia.

Oficialmente se dieron a conocer cinco requisitos que el padre de familia debería llevar para que su hijo o hija con alguna comorbilidad, pudiera ser vacunado.

El primero de ellos era el registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx; la constancia de un médico sobre la enfermedad del menor; y una carta donde el padre de familia autoriza la aplicación de la vacuna para su hijo o hija.

El cuarto documento solicitado era una copia de la CURP del menor y el último requisito es la copia del INE del padre o tutor.

Esos fueron los requisitos que oficialmente se socializaron como indispensables para la aplicación de la vacuna a menores, pero desde el pasado lunes los trabajadores de la Delegación del Bienestar solicitan copia del acta de nacimiento del menor y copia de un comprobante de domicilio.

Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud, acudió al Hospital General Materno Infantil para tratar de aclarar esta situación y ese lunes se dejó de pedir el acta de nacimiento y el comprobante de domicilio, apegándose a los cinco requisitos oficiales.

Sin embargo, el martes y miércoles los encargados de la vacunación, quienes son personal de la Delegación del Bienestar, han estado rechazando a varios padres de familia y a sus hijos con el pretexto de que no traen el acta de nacimiento.

LO MISMO SUCEDE EN LA CLÍNICA 1 DEL IMSS.

Algunos padres de familia señalaron que hablan a su casa para que alguien les lleve el acta de nacimien to y una copia y cuando la presentan, les piden otro requisito más.

"No es justo, nos hacen dar varias vueltas, hasta parece que no quieren que se vacunen los menores", comentó una señora molesta porque la han hecho dar dos vueltas a su domicilio por documentación que inicialmente no estaba entre los requisitos.

Incluso mencionó que de por sí su hija estaba muy nerviosa por acudir a vacunarse y cuando la persona que está en la puerta por donde se ingresa al módulo le grita a la gente, la menor se puso más nerviosa y hasta pide que ya mejor no la vacunen.

Documentación

Requisitos para vacunar a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad.

*Registro en la página mivacuna.salud.gob.mx.

*Constancia de un médico sobre la enfermedad del menor.

*Carta donde el padre de familia autorice la aplicación de la vacuna a su hijo o hija.

*Copia del CURP del menor y copia del INE del padre o tutor.