Triunfan gimnastas de Venko en Nacional de Gimnasia

na gran actuación tuvieron las integrantes de la Escuela de Gimnasia Venko, dentro del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2021, celebrado en el interior de la Unidad Adolfo López Mateos de Guadalajara, Jalisco.

Dentro del Nivel 8, en la categoría C (2006-2005), Victoria García Varela Carlo sobresalió en lo más alto del podium, al darle a Coahuila varias medallas, tanto por aparatos, en el all around individual y por equipos.

La lagunera, se alzó con la medalla de oro en manos libres, con una puntuación de 9.083, superando a la local jalisciense Teresa Estrella (9.066), así como a la regiomontana Anett Daiana Calderón (8.983) que tuvo que conformarse con el bronce.

Pero además obtuvo la medalla de plata en salto de caballo, al lograr 8.583 unidades, por detrás de la monarca en dicho aparato, la también coahuilense Denisse de la Cruz Rodríguez (8.716), dejando en tercero a Daniela Cárdenas Galván (8.416) del Estado de México.

Así también quedó el pódium del all around individual, aunque el bronce fue para la local Teresa Estrella, mientras que el oro en la viga de equilibrio fue para la mexiquense Cárdenas y en las barras asimétricas, para la queretana Itzel Iriel González Monte.

Y es que Varela Carlo, con sus puntos en los diferentes aparatos, contribuyó para que Coahuila fuera el segundo lugar por equipos en el Nivel 8, que incluía otras categorías de acuerdo a las edades por la fecha de nacimiento.

Los coaches Cristina Paola Ibarra Vega y Julio César Rosales Álvarez, se mostraron contentos y satisfechos con los resultados obtenidos, aunque coincidieron al señalar, que tendrán meses de preparación para el siguiente Nacional, así como competencias locales y regionales, donde buscarán mejorar su actuación.

También resaltaron lo realizado por otras integrantes de Venko que representaron a Coahuila, como el caso de María Camila Santibáñez Salas en el Nivel 9, además de Sofía Verona López, Luz Mayté Ramírez León, Danae Rangel, Vivían Paloma Gamboa Pérez y Azul Giulianna Carrillo Rojas en el Nivel 7.