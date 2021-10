Con cariño Alex emprende negocio

Su amor por los perritos pudo más que cualquier alergia. Alejandro Morado Rodríguez, asegura que la clave en su negocio es tratar bien a los animalitos, 'es quererlos, apapacharlos, hacerlos sentir como en un spa'.

Actualmente The DogSpa ofrece los servicios de hotel para perritos, spa y baño y desde luego los paseos.

Par Alejandro el emprendimiento, desde su experiencia, empieza con la idea, 'pero una idea realista que esté acorde a lo que se realiza, por ejemplo yo inicié con los paseos de perritos y poco a poco los mismo clientes me preguntaron si no tenía el servicio de baño'.

Morado Rodríguez nos comenta que desde niño su casa estuvo llena de perritos pues a su familia le encantaban 'sobre todo los perros grande y fue mi papá que después de un viaje a Argentina, me sugirió ofrecer los servicios de paseos de perros porque allá era un buen negocio y así empecé, paseando los perritos de los amigos, después ellos me recomendaron y el servicio fue creciendo, actualmente The DogSpa cuenta con 22 paseadores con no más de cinco caninos, los paseos se dan por la mañana o por la tarde '.

Después de esta etapa, los clientes de Alex empezaron a pedirle el servicio de baño, la idea, primero fue poner una estética móvil, pero no fue posible, comenta, así que se instalaron en un local 'Aquí no es veterinaria, sólo es un lugar para bañar a los perros y que se relajen. Nos manejamos por citas así que el perrito tiene su momento único y su hora para consentirse', detalla.

Alejandro estudió Creación y desarrollo de empresas por lo que desde un principio trató de encontrar lo que podría diferenciar su emprendimiento sobre otros y 'fue así que nos propusimos ofrecer a los animales ese espacio de relajación, aquí por lo general no usamos correas, ni jaulas, les damos masaje y las mascotas salen muy contentas, ese se convirtió en mi propósito, por eso los perritos se van relajados y contentos y eso lo notan los dueños'.

Precisó que si tienen jaulas pero es pura prevención y es cuando se requiere. O cuando llegan tres o cuatro perritos juntos .

El emprendedor reconoció que fue gracias a muchos consejos de su papá y sus conocimientos universitarios que se diseñó el concepto de negocio ya en forma, 'pero el inicio fue hace como diez años'. Sobre su alergia por los perritos, Alex sólo sonríe y dice que les tiene más cariño y ya para eso toma tratamiento por lo que ya está controlada.

Sobre el hotel o pensión para mascotas, el emprendedor señal que fue parte del servicio que los clientes me fueron pidiendo, 'de pronto llegaban y me decían oye voy a salir por una semana no me puedes cuidar al perrito y los cuidaba en mi casa o con mis papás'. Todos los clientes de paseo le pedían que cuidara al canino, ya que el animalito ya estaba acostumbrado a él y a los otros paseadores que tenía y sentían la confianza de dejarlos con nosotros.

The DogSpa cuenta con 4 colaboradores y los paseadores son 22 y yo los coordino con ayuda de otras personas y les damos clientes fijos.

A los paseadores se les da una capacitación previa para que tengan mayor control y no pueden pasear a más de 5, en paralelo se les enseña a caminar al lado. 'Todo esto se hace con correa y collar bien ajustado'.

Pero Alex no descansa, hoy su sueño sigue en mente y ya está en planes poner en marcha la estética canina móvil. actualmente esta en la etapa de planeación piensa comprar una camioneta, adecuarla y hacer rutas para dar baños en varias colonias y sectores de Torreón.

Alex reconoce que no me imaginaba que su emprendimiento fuera a crecer tanto, 'estudié en el Tecnológico de Monterrey y cuando estaba estudiando me interesaron otros proyectos, la comida orgánica, pero como fui haciendo lo de los paseos y los hospedajes se fue dando y aproveche es oportunidad donde ya estaba bien establecido y estoy muy contento'.

El emprendedor lagunero les recomienda a todos que si tienen una idea que les gusta y ven que es buena, que no la dejen de lado y se enfoquen en esta ya que a partir de esa idea pueden surgir otras más 'como aquí en mi caso que surgió el spa de perros y gracias a mis ahorros y el apoyo de mi familia, también vendemos artículos, correas, ropa, comida, premios'. El objetivo es que se enfoquen en su idea y la diversifiquen ya que pueden salir más oportunidades. 'No rendirse y tener mucha paciencia'.

El entrevistado reconoce que sí hay momentos de quiebre o de crisis, pero siempre es importante no rendirse, aprender de los errores y superarlos. Para terminar, Alex señala que la palabra clave con la que debe trabajar un emprendedor es el sacrificio, 'hay muchas cosas que sacrificas, viajes, fiestas, diversión, pero al final vale la pena cuando ves los resultados'.