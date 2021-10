Tenemos 315 mdp de utilidad: Simas Torreón

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Juan José Gómez, negó ayer jueves que el organismo a su cargo enfrente una "quiebra financiera" de cara a la próxima administración municipal; en su lugar destacó los avances en materia de inversión general, de renovación de las redes de colectores de drenaje, así como de construcción de nuevos pozos de extracción de agua potable.

Señaló además que los pasivos que se dejarán al próximo Gobierno municipal no suponen una amenaza operativa, toda vez que se están cumpliendo con los pagos correspondientes y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hace de la misma forma.

Ante el cuestionamiento directo sobre si el Simas Torreón enfrenta una quiebra, Gómez contestó: "yo no sé de dónde sacan eso, puesto que no han visto los números; yo creo que los números hablan por sí solos. Claro que no (está en quiebra), tenemos 315 millones de pesos de utilidad, hemos cambiado colectores en 98 mil metros lineales, son 98 kilómetros, hemos repuesto redes de agua potable por 24 mil metros, o sea, se ha hecho mucha inversión en la empresa y la empresa tiene utilidades".

Respecto a los pasivos finales que se habrán de dejar a la próxima administración, que estará encabezada por el alcalde Román Cepeda, el actual gerente de Simas Torreón señaló que serán definidos hasta el próximo mes de diciembre, debido a que aún se esperan ingresos considerables de recursos al sistema y con los cuales podrían darse algunos pagos que modificarían la cantidad a pagar hacia los diversos compromisos.

"Todavía eso estamos viéndolo, todavía estamos por recibir ingresos extraordinarios como son devolución del IVA; ya recibimos 3 millones y medio, estamos pendientes por recibir otros 5, estamos pendientes de que nos regresen lo del Proder de CNA, que son como 20 millones de pesos, estamos pendientes de recibir una devolución de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en fin, todo eso que se recibe extraordinario va a ir al pago de pasivos", detalló.

SIN AMENAZAS POR PASIVOS

En lo que tiene que ver con la situación específica con la CFE, Juan José Gómez dijo que no se tienen mayores adeudos y que los pagos que deben hacerse son completados en "tiempo y forma", especialmente en los que se tiene convenio y en aquellos casos donde se pagan las facturas de manera mensual.

"Son como 70 millones de pesos lo que se le debe a la CFE… Los tenemos cubiertos, estamos con ellos en algunos conveniados y en otros estamos pagando mensualmente, digo, con esto de los ingresos extraordinarios pensamos en darle un buen bajón a lo que es el pago de CFE".

Gómez dijo que de forma global el Simas Torreón proyectaba dejar una deuda de alrededor de 180 millones de pesos, cantidad que incluso podría ser menor con los recursos a recibirse en estos últimos meses del año.

Dicho tema será abordado ya en próximos días de parte de los equipos de entrega-recepción de la administración municipal, de forma que para el próximo gobierno se tenga a detalle la situación operativa general del organismo.

Finanzas

El gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, se refirió a las versiones que apuntan a una posible quiebra financiera del organismo a su cargo.

*Negó que ello vaya a ocurrir; inclusive presumió utilidades por más de 300 millones de pesos.

*En pasivos generales se podrían dejar a la próxima administración municipal menos de 180 millones de pesos.

*Con la CFE se tiene una deuda de 70 millones de pesos, misma que podría bajar en el resto de este año.