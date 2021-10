Laura Bozzo pierde demanda

Cuando parecía que las cosas no podían ir peor para Laura Bozzo, luego de ser buscada por la Interpol a nivel internacional por sus presuntos delitos fiscales en México, la conductora ahora se enfrenta a un nuevo problema legal tras perder una demanda interpuesta por los actores Irina Baeva y Gabriel Soto.

Así lo dio a conocer la pareja de artistas luego de denunciar a la peruana por daño moral, pues la acusaron por difamación, amenazas, acoso y discriminación en octubre de 2020.

Soto publicó en redes sociales un documento con el que confirmó que la presentadora perdió la querella.

"Para los que creen con derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa, aquí está el resultado ¡Una batalla más ganada! La libertad de expresión tiene límites. Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia", escribió el actor en la descripción de la publicación.

Fue en septiembre que el juez del caso autorizó que se procediera a dicha demanda al no haberse presentado Bozzo a citatorio.

Y es que la conductora se refirió a los actores de forma despectiva al utilizar palabras altisonantes, pues llamó "hija de pu…, una descarada, una roba maridos, una pobre tonta" a Irina Baeva. Por otro lado, presuntamente, dijo que Gabriel Soto "piensa con los genitales en lugar de la cabeza" y que "lo nombra el desgraciado del año", según señaló el abogado de los actores.

Las declaraciones de Bozzo surgieron luego de que se confirmara la relación entre Baeva y Soto, quienes estuvieron en el ojo del huracán tras presuntamente haber comenzado su romance cuando el actor aún permanecía casado con la también actriz Geraldine Bazán.

En el programa Sale el Sol se mencionó que aunque no se sabe el paradero de Laura Bozzo, la conductora deberá pagarle a Soto e Irina la indemnización tras perder la demanda por daño moral, la cual aseguran que puede ascender a poco más de un millón de pesos.

"De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Bozzo deberá indemnizar por daño moral a la pareja. El abogado de ambos actores expresó que el monto monetario dependerá de un proceso que determinará sus ingresos, contratos con televisoras o marcas que pueda tener Laura Bozzo".

Para Soto y Baeva esta resolución marcará el camino para el futuro que otras personalidades no pasen por lo mismo que ellos.

"El objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no se puede utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, de nosotros en este caso, en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas que no vienen al caso", aseguró Soto.

"Se marcó un precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión".