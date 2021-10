Recién nacido de padres migrantes muere en Gómez Palacio

El ser migrantes no es patente para descuidar un hijo, su deber independientemente de su condición era velar por el menor. no fueron ni siquiera para pedir ayuda.

FER2011

Hoy, 10:33 am

publicado por: FERNANDO VALDES MARTINEZ

*Bebé de 49 dias de nacido. *No come desde hace 3 días *tiene fiebre "no importa, solo se cura".... Lastima de padres que tenía. Ya me imagino la vida que le hubieran dado. QEPD

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0