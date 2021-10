A Manuel Masalva le ayudó a crecer interpretar a Ramón Arellano Félix en Narcos

El actor mexicano Manuel Masalva es heredero de una tradición artística que viene de casa, pues es hijo de un cantante y compositor; un joven que asumió el reto de interpretar un papel tan complejo como fascinante: dar vida al narcotraficante Ramón Arellano Félix, uno de los miembros del Cártel de Tijuana en la megaproducción de Netflix Narcos.

Se siente bendecido con la vida por el reto, sobre todo por ser parte de una gran producción, a la que dice deberle mucho, más ahora que llega la tercera temporada de la serie y en la que aparece prácticamente todo el tiempo y comparte escena con Bad Bunny, del que dice haber aprendido tanto como disfrutado durante el rodaje.

"Mi balance es que esta serie ha sido una escuela y una oportunidad muy grande para mí, un proceso que lleva más de tres años. Ya sabíamos el final, pero para mí una de las cosas más importantes fue haber conocido tantos actores, directores, guionistas, toda la gente que está involucrada en un proyecto de este tamaño, profesionales, entregados, de los que aprendes mucho", comenta Manuel en entrevista con El Siglo de Torreón.

La tercera temporada de Narcos México se estrenará el próximo viernes 5 de noviembre a través de la plataforma de streaming Netflix.

INTERPRETAR A UN VILLANO

En Narcos fue la primera vez que Manuel tuvo que interpretar a un personaje malo, un villano, un narco; un personaje muy fuerte que fue de menos a más y cuyo resultado fue tan paradójico que de la mano de una figura tan polémica como Ramón Arellano Félix llegó su momento estelar como actor.

"Siempre tuve que tener claro que necesitaba mucha paciencia, mucho respeto, sobre todo a este tema (el narcotráfico) tan difícil, pero también tenía que tener mucho respeto al personaje, al guion; estoy feliz, disfruté el proceso porque crecí mucho como actor y como persona".

A pesar de tener que interpretar a un villano de esta naturaleza, Manuel tiene claro que ningún personaje merece más que otro; como actor tiene claro que debe entender e interpretar a cualquier personaje con el mismo profesionalismo que le ha dado tanto su formación como la sensibilidad de sus facetas de músico y compositor.

"Mucha gente me dice que 'muy padre', otra me dice que 'muy rudo' o 'difícil', por ser un personaje que hizo tanto daño, pero la verdad es que cuando estás trabajando en el proceso creativo suena un poco raro, pero uno tiene que confiar en lo que sabe, en el trabajo propio, y en lo que a final de cuentas se va a mostrar en la serie, porque es una producción que está basada en hechos reales, pero nada más vamos a mostrar lo que la producción quiere mostrar".

No fue sencillo, reconoce Manuel; tuvo que prepararse mucho, leer, documentarse e incluso acudir a bibliotecas y librerías donde consiguió literatura especializada para trazar el perfil de su personaje.

"Este personaje -aclaro que toda interpretación es difícil-, pero a mí como actor me hizo aprender a trabajar con un equipo en los temas de acción, disparar un arma, todo este planteamiento que requiere el personaje, desde el punto de vista técnico, me dio muchas herramientas y me permitió explorar ese tipo de escenas, que son brutales", recordó con asombro el músico que en set cambió el instrumento por un arma de fuego para dar vida a su personaje.

LA MÚSICA, UNA HERRAMIENTA PARA ACTUAR

Manuel siempre ha sostenido que la música es una caja que le ha dado muchas herramientas a la hora de actuar, sensoriales, de entendimiento, lectura, oído y eso siempre lo ha llevado en su vida, por lo que a la hora de dar vida a un personaje, no lo puede dejar de lado.

"Lo interesante fue que justamente ahora, que es la primera vez que me toca hacer de villano, pues un personaje como este no tiene nada de esto. Sin embargo, sí puede haber algo de sensibilidad, porque es un personaje violento, mal hablado, borracho; para mí como actor no lo ves reflejado porque las acciones son otras, pero estoy seguro de que complementan mi capacidad actoral, y cuando me dicen que el personaje es llamativo, entrañable o atractivo estoy seguro de que es gracias a eso".

Su correcta forma de acentuar los dichos del personaje, la capacidad de abstraerse para transmitir una mirada de maldad y la explosividad, que hace más real la versión de Ramón Arellano Félix de Manuel Masalva, lo ratifican como una joven promesa de la actuación.

"Tu preparación se refleja en escena, la técnica, la sensibilidad que está en mi vida me hace ser, de ahí se logra hacer algo humano, real, sutil, aunque sean escenas de violencia, de pleito, de borrachera, de dolor; uno como actor tiene que trabajar con esos preceptos, el personaje te los dicta, pero para que tú los veas siempre de esa manera tiene que haber otras cosas detrás, aunque cuando veas al personaje no veas al actor".

LAS EXPERIENCIAS DE UNA MEGAPRODUCCIÓN

Aun cuando para Manuel todos los actores que hicieron parte de la serie han significado una enseñanza, una cofradía y la oportunidad de intercambiar experiencias, en esta tercera temporada su personaje transita con otro que es interpretado por el músico boricua Bad Bunny, un plus con el que cierra un proyecto que inició a rodar en 2017.

"Para mí es como un regalo, un empujoncito más, pero lo que más me gustó fue su profesionalismo, independientemente de si yo lo conocía como cantante o artista, se terminó convirtiendo en mi compañero, y bromeábamos y me preguntaba cómo se decían tal o cuál cosa; fue algo extraordinario poder compartir escena con alguien que te suma y muestra su lado humano".

En medio de escenas de disparos, fiestas y un mundo tan complejo y repudiado como el narcotráfico, el actor mexicano mantuvo claro que el reto necesitaba estar a la altura, y es por eso que dejar esta temporada de Narcos México le abre las puertas en un medio que cada vez tiene más oferta y los ojos en el talento mexicano.