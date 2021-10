Gimnastas laguneras sobresalen en Campeonato Nacional

Victoria García Varela Carlo en el Nivel 8, María Camila Santibáñez Salas en el 9, además de Sofía Verona López, Luz Mayté Ramírez León, Danae Rangel, Vivían Paloma Gamboa Pérez y Azul Giulianna Carrillo Rojas en el 7, fueron las integrantes de la Escuela de Gimnasia Venko, que vieron acción por Coahuila, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2021, realizado días atrás en la Perla Tapatía.

Dentro del Nivel 8, en la categoría C (2006-2005), destacó Victoria García Varela Carlo, al lograr medallas en aparatos (manos libres y salto de caballo), así como en el all around individual y por equipos.

Sus coaches Cristina Paola Ibarra Vega y Julio César Rosales Álvarez, se mostraron contentos y satisfechos con los resultados obtenidos.

