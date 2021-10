Tiroteo deja cuatro muertos en Tacoma, estado de Washington

El Departamento de Policía de Tacoma, en el estado de Washington, informó vía Twitter que alrededor de las 5:30 de la tarde del jueves dos mujeres y un hombre fallecieron, y que otro hombre fue trasladado al hospital con heridas que ponían en riesgo su vida.

Cerca de una hora después, la policía tuiteó que la persona que fue llevada al hospital murió a causa de sus heridas. Aparentemente, todas las víctimas eran adultas, señaló la policía al diario The News Tribune.

Según la policía, el tiroteo ocurrió en la calle Everett, cerca del vecindario Eastside de la ciudad.

La portavoz de la policía, Wendy Haddow, dijo al periódico que los tiroteos ocurrieron en un callejón ubicado detrás de una residencia y que al menos una de las víctimas fue localizada en la calle frente a la residencia.

La policía describió el lugar como una escena activa y pidió a la población mantenerse alejada del área. Detectives e investigadores se presentaron al lugar.

De momento no hay más información disponible.

