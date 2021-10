Majo Aguilar rinde homenaje a su abuela Flor Silvestre en su primer disco con mariachi

Majo Aguilar está decidida a llevar muy cerca a su abuela Flor Silvestre cuando canta.

La nieta de Antonio Aguilar estrena su primer disco con mariachi llamado "Mi Herencia, mi Sangre", con el que hace homenaje a la intérprete de "Cielo Rojo" portándola en el traje de charro.

Su intención es ser una representante de la música ranchera que muestre que se pueden usar tendencias de moda con colores llamativos, vestidos y jeans, pero al mismo tiempo ponerle seriedad con atuendos típicos, algo que aprendió de su familia, que desde sus abuelos, Flor y Antonio Aguilar, son representantes del género.

"Yo veo la ropa como una manera de expresarte de decir quién eres tú y es divertido; hubo un tiempo que por los prejuicios pensaba que eso era frivolidad, pero ya entendí que no tiene nada de malo querer verte bonita y representar con tu ropa lo que traes por dentro, yo dije: ‘también me encanta el traje de charro y me lo voy a poner como es de pies a cabeza, el sombrero de mi medida, el moño y escogí hasta las botonaduras, que son flores, en homenaje a mi abuelita Flor”, dijo Majo Aguilar en entrevista con EL UNIVERSAL.

Decidirse por este género fue una de las cosas más difíciles que enfrentó, pues al principio no quería ser juzgada por haber elegido el mismo tipo de música que canta su familia, como su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar.

"Cuando cantaba en vivo la primera parte era balada y pop y la segunda era ranchera, pero me di cuenta que lo que más esperaba del show era que entrara el mariachi", contó.

"Al final así hagas todo perfecto a alguien no le va a gustar algo de lo que hagas porque somos muy diferentes y somos millones de personas, pero cuando te quitas tus propios prejuicios las cosas empiezan a caminar", agregó.

En el álbum incluye temas como "El Cantador”, de su abuelo Antonio; "Mi Destino fue Quererte", interpretada por su tío Pepe y su abuela Flor, a quien también rinde homenaje con una segunda canción: "Gaviota Traidora".

Se trata de una readaptación de temas que también son pop o incluso vallenato trasladados al mariachi. El cover de "No Voy a Llorar", originalmente de Los diablitos ya es número uno en el top del chart popular de radio en México.

"Lo que quería era que el eje central del disco fuera el amor pero tocar todas sus formas porque normalmente sólo se habla del romanticismo, pero en realidad es todo un universo, en la selección de temas me dije que de un tema al otro fueran completamente diferentes pero todos hablando de amor".