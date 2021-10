Doja Cat celebra su cumpleaños disfrazada de Kida de Atlantis

La cantante y rapera estadounidense, Doja Cat, celebró su cumpleaños número 26 publicando una serie de fotografías en las que aparece disfrazada del personaje de la princesa Kida de la película animada de Disney, Atlantis.

Debido al gran parecido que logró la famosa con el dibujo animado, las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doja Cat (@dojacat)

La interprete de "Kiss Me More" se ha convertido en una de las estrellas más exitosas de los últimos dos años, quien luego de que su tema "Say So" se hiciera viral en TikTok, logró tocar la cima del Billboard Hot 100.

Actualmente la cantante tiene más 60 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming Spotify, las canciones de su más reciente álbum "Planet Her", se han colocado en el gusto del público, logrando éxito tras éxito como "Woman" y "Need to Know".