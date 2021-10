La cábala, el horóscopo, la numerología y los juegos de lotería

¿Alguien alguna vez no ha pensado en ver el futuro para conocer el resultado de la lotería, apostar de manera acorde y ganar mucho dinero? Por dicho esto no es posible. Si fuese así, la industria del envite y el azar no existiría. No obstante, de tanto en tanto nos enteramos de quienes tuvieron la dicha de ganar la lotería. ¿Cómo lo hicieron? ¿Simplemente mera suerte? Puede que sí, pero también puede que sea intuición.

La intuición, el camino de conexión: cábala, numerología y horóscopo Hay muchas formas de ver la cábala. De una forma amplia, podría decirse que es un conjunto de enseñanzas esotéricas que se preocupan por comprender la conexión entre lo infinito (Dios) y la materia (Universo). Además de esto, es bueno saber qué existen al menos dos tipos de cábalas principales o, digamos, la cábala se subdivide en: Cábala real Cábala simbólica Por ahora, nos interesa concentrarnos en la cábala simbólica y en uno de los medios que utilizan para interpretar los números. La gematría y la interpretación de los números La gematría es un método de adivinación que ayuda a conseguir significados ocultos, especialmente de la Biblia. Más o menos el método consiste en asignar un valor numérico a cada letra y con operaciones aritméticas se llega a un número que puede relacionarse con una palabra. Es como descomponer las palabras en números y luego recomponerse en otra palabra con la misma cantidad de letras. La numerología La numerología es una disciplina que estudia la energía vibracional de los números y usa esa interpretación para sacar significados ocultos a los números. Basados en la idea de Pitágoras, cada número representa 1 de los 9 planetas y su combinación puede transmitirnos mensajes cifrados. El horóscopo La astrología utiliza el horóscopo para representar cómo estaba el cielo al momento de nacer. Siguiendo la interpretación de la astróloga/psicóloga junguiana, Liz Greene, el horóscopo es una forma de acceso al conocimiento de las habilidades y oportunidades de aprendizaje que nos trae esta vida. Aunque los planetas siguen influyendo nuestra vida, somos nosotros quienes nos determinamos a través del libre albedrío. La intuición y la lotería Sea que te sientas a gusto con la cábala, la numerología o el horóscopo, puedes usar cualquiera para conectar con tu inconsciente para escoger los números más adecuados para apostar ese día. También podrías consultar los números de la suerte que ofrece lotterytexts.com, un portal web muy popular en internet sobre este nicho. Para todos los casos, es necesario relajarse con música para meditar. Una vez que estés en ese estado de sopor consciente, puedes usar uno de los siguientes métodos: - Cábala, podrías guiarte con un versículo que tomes al azar, lo descompones en números y luego lo recomponer en alguna palabra que te venga a la mente - Numerología, para usarla basta con informarse sobre el sentido de cada número. Ahora bien, lo más importante es que le des la interpretación que más comodidad te ofrece. - Horóscopo, de la misma forma en que los números tienen una energía vibracional, los planetas del zodiaco también influidos por la energía de cada signo o constelación. Así que el principio se mantiene. Hay otras formas de escoger números de lotería como la interpretación de los sueños, el tarot, el i-Ching y más, pero todos siguen el mismo principio de relajarse y dejar que las ideas fluyan. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste