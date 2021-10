'Terrorismo Fiscal', obligar a jóvenes a darse de alta con RFC: Juan Moreno de Haro

Obligar a los jóvenes a darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, cuando ni siquiera han iniciado su vida laboral, es "terrorismo fiscal" y "un atentado contra su libertad e independencia", afirmó Juan Moreno de Haro, presidente de la Red de Jóvenes por México en el estado de Durango, quien sostuvo que esta reforma, en la práctica se traducirá en que los jóvenes tendrán que explicar hasta el pago de sus estudios por parte de sus padres.

Ante la aprobación de las reformas fiscales para el 2021, Moreno de Haro aseguro que “existen muchos jóvenes estudiantes que migran para estudiar y que reciben depósitos de sus familiares que pueden ser objeto de fiscalización, todos los depósitos mayores a 15 mil pesos, todas las transferencias que se hagan, incluso ante las propias cuentas podrían obligar a los jóvenes a tener que declarar ante Hacienda”.

Dijo además que los jóvenes priistas de Durango reconocen a los diputados federales del PRI, en especial a Hiram Hernández Zetina, que, aseguró, dieron la lucha por los jóvenes, desafortunadamente las voces no fueron escuchadas.

“Estamos retrocediendo, quienes apoyan estas reformas no están pensando en los ciudadanos, están pensando en la línea de un partido” aseveró el líder estatal.

Moreno de Haro citó al analista financiero Carlos Alberto Martínez, quien señala que “se pretende ampliar la base de contribuyentes para recaudar más, sin embargo no hay nuevos incentivos o apoyo, ni inversión en el paquete económico del próximo año que justifique la ampliación de esta base de contribuyentes, estamos en el nivel de inversión pública más bajo de los últimos 25 años, prácticamente el único presupuesto de inversión es para Dos Bocas y el Tren Maya”.

Por lo anterior, Moreno de Haro opina que “seguramente la gente no va a ver pavimentación de sus baches, no va a ver alumbrado público, no va a ver más patrullas o más seguridad pública”.

Por otra parte, al referirse a su postura como organización, el presidente de la Red Jóvenes Por México enfatizó que respaldan a los diputados federales del PRI que no permitirán que se ejerza "terrorismo fiscal" contra los jóvenes de México y de Durango, quienes merecen ser apoyados para que cumplan sus metas, no molestados e intimidados por el Gobierno.