¿Qué son los grupos de WhatsApp s.d. y por qué son peligrosos?

Recientemente se ha puesto de moda, sobre todo entre la gente más joven, unirse a los llamados grupos de WhatsApp s.d. No obstante, existen diversos riesgos a los cuales puedes exponerte si es que aceptas la invitación a unirte. Desde el robo de datos personales, acoso e incluso "hackeos" a tus cuentas bancarias. Hoy te contamos todo lo que tienes que saber de esta nueva tendencia y cómo mantenerte seguro.

¿Qué son los grupos WhatsApp s.d.?

Es muy común formar grupos de WhatsApp con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. La aplicación es sumamente versátil y permite organizar nuestras conversaciones importantes de manera eficiente. No por nada sigue siendo la aplicación más popular en México según Statista.

No obstante, los grupos de WhatsApp s.d. se diferencian porque muchas veces no tienen una temática definida. Son creados de manera anónima y usualmente solo se puede entrar a ellos a través de una invitación o de links que se publican en foros de internet.

Basta con escribir las palabras "grupos WhatsApp sd" en el buscador de Google para que aparezcan páginas con cientos de links de invitación para integrarse a alguno. La mayoría se anuncian como simplemente espacios para "pasar el rato" o socializar. Aunque otros son más particulares y se agrupan en torno a seguidores de series de televisión, animaciones asiáticas o videojuegos.

Si bien, la intención puede sonar inocente o hasta divertida, hay muchos riesgos que se pueden correr si decides unirte.

¿Por qué son peligrosos los grupos WhatsApp s.d.?

El problema comienza con los propios protocolos de WhatsApp para salvaguardar tu identidad. Hay que recordar que la aplicación no te permite ocultar tu número, por lo que todos los integrantes del grupo podrán tener acceso sin ninguna restricción a tu número telefónico personal. Por otro lado, no todas las personas están conscientes de que WhatsApp sí permite restringir la visualización de la foto de perfil de la cuenta, por lo que también es probable que las personas en el grupo puedan ver este elemento e incluso descargarlo.

Lo anterior puede dar pie en un primer momento a una situación de hostigamiento o ciberacoso, ya que WhatsApp permite que puedan enviarte mensajes privados, hacerte llamadas de voz o videollamadas con tan solo tener tu número. De acuerdo con la organización Healthy Children, los niños y jóvenes son el tipo de personas más vulnerables a padecer este tipo de situaciones debido a que no siempre están conscientes del riesgo que conlleva entablar conversaciones con desconocidos. Las consecuencias de no intervenir a tiempo pueden derivar en problemas de salud física y mental.

Por otro lado, también está el problema del contenido que se envía dentro de este tipo de grupos. WhatsApp tiene un sistema de cifrado de extremo a extremo que hace que ni siquiera la compañía tenga acceso a lo que se comparte en estos espacios, lo que lo convierte en el lugar perfecto para el trabajo de los delincuentes cibernéticos. De acuerdo con Avast, compañía dedicada al diseño de software de seguridad informática, una de las prácticas más habituales dentro de aplicaciones de mensajería es el "phishing".

El "phishing" se caracteriza por ser una modalidad de fraude cibernético en la que los delincuentes envían un mensaje que contiene un link para descargar un virus o archivo malicioso. Muchas veces se disfraza el mensaje como algo interesante que incita al destinatario a abrir el enlace. Puede ser cualquier cosa, desde una supuesta advertencia de un video vergonzoso en el que apareces o incluso una simple invitación a ver un video gracioso.

Una vez que el usuario ha dado clic en el enlace, éste se encarga de robar la información del usuario. Dependiendo de qué tan sofisticado sea el fraude, pueden llevarse desde datos generales del usuario, como su nombre y lista de contactos, hasta datos bancarios. Lo que puede llevar el problema a una situación mucho más grave.

Y el "phishing" no siempre se da a través de una liga de internet, a veces solo basta la persuasión psicológica del delincuente que se puede hacer pasar por una persona de confianza para obtener información sensible.

¿Qué puedo hacer para cuidar mi información?

Lo mejor que puedes hacer es evitar estos grupos de WhatsApp a toda costa. Existen otros sitios y redes sociales, como Facebook o Reedit, en los que puedes unirte a grupos y foros de conversación sin dejar expuesta tu identidad o número telefónico.

Asimismo, es importante que siempre estés atento para no caer en cualquier tipo de fraude. Recuerda no revelar tus datos personales bajo ninguna circunstancia y no entrar a enlaces de internet que puedan verse sospechosos.

Finalmente no te olvides de instalar un buen antivirus en tu smartphone.