David Páramo comparte video del accidente que casi le cuesta la vida

Un video difundido por el analista económico David Páramo, muestra el momento del accidente de auto que sufrió el pasado mes de abril tras el cual fue sometido a una cirugía luego de que se le detectara un aneurisma cerebral.

A través de su cuenta de Twitter, Páramo publicó las imágenes que muestran otro ángulo del clip que circuló en mayo, en las que se puede ver cuando recibe ayuda por el incidente que presentó mientras circulaba por calles de la Ciudad de México.

En la grabación, que el analista aseguró que se filtró, se observa el momento en que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina lo cargan y lo alejan del vehículo. En tanto, otras personas se acercan para intentar sofocar el humo que sale de la unidad.

Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre! pic.twitter.com/46fdkXU7dc — Padre del Análisis Superior (@DavidPramo2) October 20, 2021

El conductor relató que en esa ocasión, mientras conducía se sintió mal, lo que le hizo perder el control del automóvil, que chocó, aunque sin causar grandes daños materiales. Tras este incidente, Páramo estuvo fuera de los medios de comunicación durante varios meses.

Fue hasta el pasado mes de septiembre cuando se reincorporó a su espacio televisivo, y después de la difusión del reciente clip agradeció a las personas que lo socorrieron.

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo… sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios los bendiga siempre!”, escribió junto al clip.

Pero también hizo una mención durante su sección en el programa de Ciro Gómez Leyva, a punto del llanto y con la voz cortada.

“Me da la oportunidad de agradecerle a policías, gente que iba a pasando, la señora que arropa a Caleb (su hijo de cinco años). Me da la oportunidad de darle las gracias”, mencionó.