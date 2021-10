Muere Chris Ayres, actor de doblaje de ‘Freezer’ en Dragon Ball Super

Chris Ayres, el actor de voz encargado de interpretar a “Freezer” en la versión en inglés de Dragon Ball Super, falleció a la edad de 56 años, luego de padecer por años una enfermedad pulmonar.

La información fue dada a conocer en Twitter por su pareja Krystal LaPorte, quien señaló que el actor murió el pasado 18 de octubre. Este se encontraba recuperándose de una serie de cirugías que lo habían dejado en un estado delicado de salud.

Chris fue el encargado de darle vida al famoso “Freezer” en Dragon Ball Z Kai, y luego en Dragon Ball Super y las dos películas de Toei Animation.

También tuvo papeles en producciones como Saint Seiya, Macross, Full Metal Panic y Golgo 13, entre otras. En algunas de ellas fue actor de voz, pero en otras estuvo a cargo de la dirección del doblaje en general.

Sin embargo, Ayres tuvo que dejar de lado su trabajo luego del diagnóstico de su enfermedad en 2018, que todo indica se trató de una obstrucción pulmonar crónica que sufría desde hace un par de años y ante la cual incluso tuvo que realizarse un doble trasplante de pulmones.

Krystal LaPorte, quien también se desempeña como actriz de voz, confirmó que Chris falleció pacíficamente en compañía de su familia.

“Espero que, en el lugar que estés, lo primero que hagas sea tomar una bocanada de aire con tus pulmones perfectos y bailes otra vez”, escribió LaPorte.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Chris Ayres, decenas de fanáticos y múltiples personalidades de la industria del doblaje se pronunciaron en redes sociales con palabras de respeto hacia el actor estadounidense y condolencias para sus familiares y amigos.

May you rest in peace Chris Ayres, a magnificent voice actor who brought many wonderful characters to life including our Frieza. You will always be remembered. Thank you for everything. pic.twitter.com/tLrYaudsxK — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 20, 2021

Rip Chris Ayres. I like many was a fan of your work and greatly appreciated all that you did. Long Live Lord Frieza pic.twitter.com/G9eXZNQxid — O’Shea Jack(Nichol)son (@OsheaJacksonJr) October 19, 2021

Rest In Peace, Christopher Ayres. Thank you for all that you've done for so many fans. We’ll miss you dearly. pic.twitter.com/9ksLmwevRm — Funimation (@Funimation) October 20, 2021

I can’t stop crying about the loss of my dear friend and colleague, Chris Ayers. I never thought I’d say this because I used to tease him about it all the time, but thank you Chris, for the Love and Laughter, Always…I’ll see you in Otherworld bro, and we’ll spar again, Frieza.. pic.twitter.com/9gjmFaf67A — Sean Schemmel liked a Tweet.™️ (@SeanSchemmel) October 19, 2021

I am so sorry for your loss Krystal. If you need anything, or anyone please know I'm here. Sending you so much love. Chris was such a kind soul, an honor to know and to witness the love shared. — Vivienne Medrano (@VivziePop) October 19, 2021

I am so, so sorry to hear. He was always so kind and full of joy. I’ll keep that memory of him close. — Matthew Mercer (@matthewmercer) October 20, 2021