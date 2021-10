Yordi Rosado se vuelve tendencia tras revelación sobre encuentro sexual

Yordi Rosado, quien recientemente celebró el primer aniversario con su novia Janet, hizo una revelación que sorprendió a sus compañeros en el programa "De Noche", en Unicable, pues contó que en un encuentro sexual, una chava vomitó encima de él.

Michelle Vieth y Ernesto Laguardia, invitados de la noche, atestiguaron el relato de Yordi, quien aseguró que más allá de escandalizarse, se divirtió con el momento.

"A mí me tocó una chava que haciendo el amor...", comenzó diciendo Yordi.

"¿Te vomitó?", preguntó la también conductora Verónica Flores, a lo que el conductor respondió asintiendo con la cabeza. Al instante, Michelle Vieth hizo una cara de repulsión y Ernesto Laguardia se sorprendió cuestionando: "¿En serio?".

El co-conductor José Manuel Lechuga, preguntó: "¿Y te prendió?", a lo que Rosado explicó: "No, no me prendió, pero me reí mucho. Dije: 'Pobre', porque de verdad no lo veía venir, no creí. Nos reímos cañón, la limpié y me dijo al otro día: 'Perdón, pero qué reacción tan más chin...'. Y la pasamos los próximos meses muy bien", confesó entre risas.

Actualmente, Yordi difruta de un romance con Janet Domínguez, hace unos días celebraron con una romántica cena el primer año juntos:

"Primer año juntos. Gracias amor por tantos momentos, tantas risas, tanta complicidad, tanto crecimiento, pero especialmente por tanto amor", se lee.