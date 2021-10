Migrarán 500 agentes policiacos de Gómez Palacio al IMSS

Se ha publicado en el Diario Oficial del Estado de Durango la migración que tendrán los elementos de Seguridad Pública al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De inicio serán 500 los trabajadores que podrían iniciar el proceso, considerado como complejo y en el que ya trabaja el departamento jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Con ello, según explicó la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, se podrá crear de inicio un fondo de pensiones para los trabajadores, hecho que aseguró habrá de beneficiar a las futuras generaciones.

"Además le va a dar certidumbre económica al municipio, porque las finanzas sí se afectan mucho cuando es del recurso del gasto corriente el poder pagar las prestaciones como se hacía de manera discriminada desde el punto de vista económico para el municipio. No que no tuvieran derecho los trabajadores, el que los presidentes que han pasado no hayan asumido una responsabilidad que deberían de haberlo hecho desde hace muchos años, y que te vas a raspar porque a todo mundo le da miedo entrar a una nueva dinámica sobre todo de seguridad social pero es buena porque le va garantizar sanear primero las finanzas al municipio de manera gradual", explicó la edil.

Dicha transición permitirá a los trabajadores el que puedan contar con las prestaciones de ley.

"Va a incluir las incapacidades, totales, parciales y permanentes en donde los accidentes de trabajo son importantes cubrir esta parte. Además de que van a tener su incapacidad por gravidez y otras prestaciones que son de ley, que hoy este convenio ya formalizado le va a dar la posibilidad primero a 500 trabajadores de confianza", detalló.

Los elementos mantendrán su seguro de vida, aseguró la alcaldesa.

"Los seguros de vida, esos no se pueden quitar por la propia actividad que ejercen", explicó.