Un privilegio para Manuel Mijares contar con el apoyo del público lagunero

A lo largo de su vida ha luchado por conseguir sus sueños profesionales y personales. Hoy en día puede presumir que cuenta con dos que lo hacen sonreír en todo momento: su familia y el público.

"El privilegio principal que me ha dado esta vida primeramente es el tener a tus hijos y que estén bien y contentos; me ha dado también una hermosa familia y el privilegio de contar con el apoyo del público en estos casi 36 años de carrera, el cual me permite seguir cantándoles y lanzando discos", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El cantante habló sobre el concierto que dará este viernes en el Coliseo Centenario, mismo que le permitirá reencontrarse con los laguneros tras un largo tiempo de ausencia.

Durante la charla aprovechó para aclarar que su carrera artística nunca ha fastidiado su vida personal, a diferencia de otros cantantes que han mencionado que su "chamba" sí ha afectado sus relaciones o labores íntimas.

"Yo no lo veo así, porque la verdad es que te acostumbras, puedes decir que igual y te ha quitado algo de tiempo para compartir con la familia, pero la verdad es que he disfrutado mucho mi carrera y la gente que me conoce entiende que a veces no puedo estar con ellos", sostuvo.

Manuel Mijares no cabe de felicidad, ya que, como se sabe, en los últimos meses las actividades artísticas se han retomado, lo que le permitirá retornar mañana a la Comarca.

"Nos aventamos un año y medio de estar en casa o haciendo 'streamings' y ahora afortunadamente poco a poco se han reactivado los shows presenciales. Me anima mucho volver a ver al público y en este caso al lagunero, el cual me ha apoyado bastante".

El intérprete de Baño de mujeres informó que ha pisado suelo local desde 1986 y desde entonces siempre ha logrado reunir a cientos de laguneros en sus recitales.

"Empecé a ir en el 86 a Torreón, además de ofrecer espectáculos iba mucho a hacer promoción de mis discos. La verdad es un gusto siempre ir a Torreón porque ustedes se han portado muy amables conmigo, cosa que les agradezco infinitamente".

El llamado "Soldado del amor" pidió a los habitantes de la región afinar bien sus gargantas, ya que espera que coreen todos los temas que ofrecerá.

"Espero que la gente vaya y se la pase bien. Vamos a hacer un repaso de mi carrera y créanme que a mí también me servirá para acordarme", externó entre risas refiriéndose al tiempo que permaneció inactivo por la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, el oriundo de Ciudad de México informó que muy pronto lanzará la reedición de su disco Feliz Navidad, con el que sorprendió a sus fans en 2020.

"Vamos a incluir tres temas nuevos navideños en el disco. Uno de ellos lo grabé con Lucero y la 'Beba' (Lucerito Mijares); seguramente será el sencillo. No es por nada, pero les adelanto que quedó bien bonito", expresó.

En cuanto a El Retador, programa que recién terminó por Las estrellas, Mijares admitió que le encantó porque le permitió conocer grandes talentos de la música, el baile y la imitación.

"Ha sido padrísima esta experiencia. El nivel de los participantes fue muy bueno, entonces la verdad es que sí se nos complicaba mucho a la hora de calificar o emitir un juicio; lo bueno fue que era el público el que decidía quién iba contra cada campeón", compartió y añadió que espera y se realice una segunda temporada en 2022.

Por último, Manuel Mijares habló del video que recién subió su hija Lucerito en sus redes, en el que ambos aparecen con una toalla en la cabeza en una divertida situación.

"La 'Beba' es increíble. Esa vez estábamos de vacaciones y ese día me había rasurado y fue cuando hicimos ese video. Recién me habló y me dijo 'papá, ¿lo puedo subir?', y claro que le dije que sí, y creo tiene muchos likes y visualizaciones", contó.