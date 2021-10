Billie Eilish estrena su propia fragancia

Ya es costumbre que Billie Eilish cause revuelo con cada paso que dé. Tras el lanzamiento de su segundo disco "Happier than Ever", cada proyecto, portada de revista y concierto de la cantante estadounidense recibe una respuesta abrumadora en redes sociales y el lanzamiento de su perfume no fue la excepción.

En menos de 42 minutos, la fotografía con la que anunció su nuevo producto logró más de un millón de "me gusta" en Instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) "Estoy tan emocionada de finalmente compartir mi fragancia debut", escribió Eilish en su publicación, donde dio un poco más de detalles sobre este nuevo proyecto que emprende. La cantante de "Bad Guy" explica que durante años estuvo persiguiendo ese aroma, el cual aseguró es su favorito. Eilish detalló que las fragancias han tenido un rol muy importante en su vida y que el desarrollo de un perfume ha sido uno de los proyectos más emocionantes que ha realizado en su carrera, hasta ahora. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) Con el lanzamiento del perfume, la cantante creó una nueva cuenta de Instagram titulada "Billie Eilish Fragances", lo que da a entender que esta es la primera de varias fragancias. Billie Eilish ya había dado pistas una noche antes sobre el lanzamiento de su perfume, el cual estará a la venta "este otoño", se lee en su nueva cuenta.