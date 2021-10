Metrobús Laguna sin pies, ni cabeza: diputado Rodolfo Walss

“No depende de él”, dijo el diputado del PAN en el Congreso de Coahuila, Rodolfo Walss, respecto a la promesa del alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, sobre terminar el Metrobús Laguna durante su próxima gestión en la administración municipal.

El legislador de oposición recordó que fue en este mismo año cuando el Gobierno de Coahuila anunció que sería hasta 2022 cuando el proyecto se termine, hecho que para Walss significa la aceptación de una obra que “no tiene pies ni cabeza”, además retó a las próximas autoridades municipales y estatales para que pongan en marcha la obra que ya registra retrasos de más de 4 años.

“La fecha nueva que dijeron fue para enero, yo lo planteé en el Congreso cuando anunciaron esta nueva fecha y les dije ‘aquí nos vemos en enero para volver a hablar de que el Metrobús Laguna no va a iniciar operaciones’, yo voy seguido a las terminales y no hay absolutamente un solo trabajador, no hay movimiento, no hay nada, el Gobierno de Coahuila en este respecto no tiene pies ni cabeza, yo en la tribuna del Congreso manifesté que era necesaria la destitución del Alfonso Tafoya como responsable del proyecto, es absolutamente evidente su incapacidad”.

El diputado local de oposición señaló que si no se ha dado un enroque en la oficina del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila es debido a que el propio gobernador, Miguel Riquelme, se ha manifestado en diversas ocasiones que la responsabilidad de la obra le corresponde a él, hecho que solamente prolonga los acuerdos necesarios con el sector de los transportistas y la generación final de un modelo de negocios, situaciones que darían avance a las obras en las terminales de la ruta troncal.

Además se refirió a la promesa del alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, quien durante su campaña se comprometió a concluir el Metrobús Laguna “como parte de un nuevo Sistema Integrado de Transporte Público incluyente, accesible y cómodo”; dijo que se trata de una situación que “no depende de él” y que en todo caso genera una mayor cantidad de dudas que de certezas.

“El problema es que no depende de él, el problema es que depende del Gobierno del Estado, es un proyecto del Gobierno del Estado, no del gobierno municipal, ojalá él tenga la manera de obligar al gobernador a que lo termine, pero yo dudo mucho que tenga esos alcances”.

Cabe recordar que en agosto pasado el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que el proyecto del Metrobús será terminado al igual que ha ocurrido con otras obras en la entidad, dijo que en ese sentido buscarán reforzar los acuerdos necesarios en favor de la obra y el servicio a la ciudadanía de la Comarca Lagunera.

“Yo tuve oposición para el Centro de Convenciones, para el teleférico, para La Jabonera, para la Línea Verde, para el Paseo Morelos, o sea, en todos los proyectos tuve ahí discrepancia, ahorita estoy todavía en consenso con uno de los proyectos, nunca me he quedado a medias, lo voy a hacer, que es el Metrobús, estamos todavía en negociaciones pero nada ha sido fácil… En todos he tenido incluso litigios y en todos he salido más bien por acuerdos verbales”, adelantó ante medios de comunicación.