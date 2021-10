Alcalde de Torreón confía en 'disciplina sanitaria' de población para Día de Muertos

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se dijo confiado en que la población del municipio acatará todas las reglas y determinaciones que se han tomado respecto a la inminente apertura de los panteones de cara al Día de Muertos, esto luego de lo discutido en el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna el pasado lunes.

Zermeño indicó que se ha podido llegar a ese tipo de acuerdos en materia de “reactivación social” gracias al comportamiento adecuado de la población, así como del respeto de las reglas de parte de la iniciativa privada y de los administradores de los diversos giros en la sociedad.

“Ya están todas las actividades. Todas, todas, no hay una sola que no esté abierta y yo reconozco y felicito a la ciudadanía que ha sabido comportarse, eso nos ha ayudado a estar mejor, a que haya menos contagios, a que haya menos hospitalizaciones, etcétera, Torreón es la parte de México y de Coahuila que está en mejores condiciones, entonces no veo porque no pudiera ir la gente a los panteones, la gente sabrá hacerlo con el debido cuidado”.

Se refirió a la reactivación de otros giros clave como el “educativo”, mismo del que espera que mantenga su avance en cada vez más escuelas públicas del municipio y de la Comarca Lagunera, toda vez que ello representa beneficios en la educación y el estado emocional de los alumnos.

“Las escuelas, yo espero que ya regresen a clases todos porque los chiquillos que vienen a estas escuelas (públicas) pues difícilmente tienen acceso a internet, incluso no es lo mismo tomar clases en televisión que tomar clases con sus propios maestros, yo creo que ya tenemos que hacer un esfuerzo para que regresen los niños”.

Respecto a la reactivación de los panteones en La Laguna señaló que “prácticamente” se ha aprobado la apertura de los mismos en el marco de los festejos del Día de Muertos, únicamente resta por conocer si las autoridades sanitarias determinan que habrán de abrir como tal los días 1 y 2 de noviembre, o bien, se mantiene el formato de aperturas los días previos y posteriores a las fechas célebres.

En todo caso se ha determinado que habrán de aplicarse protocolos estrictos para evitar aglomeraciones en los mismos, especialmente en materia de vigilancia al interior de dichos lugares, aplicación de filtros en accesos para toma de temperatura y reparto de gel antibacterial, así como uso del cubrebocas y la aplicación de un operativo de ordenamiento para los comercios de áreas externas.

En ese sentido las autoridades regionales han llamado a la población a que se mantengan atentas a las determinaciones en materia sanitaria, que realicen sus visitas con orden y sin permanecer tiempos prolongados, esto para garantizar que se tengan espacios sin aglomeraciones y dando oportunidad a otras personas de hacer sus visitas de forma segura.