Conoce el nuevo proyecto de Alejandro Speitzer con Amazon Prime Video

Para Alejandro Speitzer el proyecto "La cabeza de Joaquín Murrieta", que actualmente graba, refleja lo que ha venido pasando desde hace varias décadas en cuanto a la crueldad estadounidense hacia los mexicanos.

La serie para Amazon Prime Video tiene como eje al llamado "Robin Hood mexicano", que durante la segunda mitad del siglo 19 asoló la región de California y en el cual, dicen, se basó el personaje de "El Zorro".

Murrieta, nacido en Sonora, fue a tierras californianas cuando estaba con todo la fiebre de oro, siendo discriminado y violentando, así que cuenta la leyenda, se alió con otro hombre llamado Joaquín para formar una banda a la que se atribuyó el robo de miles de cientos de dólares, decenas de caballos y más de 20 muertes.

Speitzer ("Alguien tiene que morir") interpreta a Joaquín Carrillo, quien se une precisamente a Murrieta (Juan Manuel Bernal) en contra de un gringo.

"La serie cuenta mucho de él, pero también es ficción. Refleja algo interesante de lo que ha venido pasando todo estos años, contando cuando California se volvió de EU, el despojo, la crueldad de americanos que hoy sigue existiendo desde otro lado.

"Es bonito tener la oportunidad de recordar, estamos en lo mismo, hay personajes profundos y mucha acción", expresa el actor.

"La cabeza de Joaquín Murrieta" es considerada la primera serie western de América Latina. Es dirigida por Humberto Hinojosa ("Luis Miguel, la serie") y David Pablos ("El baile de los 41"), con un elenco integrado, entre otros, por Emiliano Zurita, Steve Wilcox, Yoshia Escárrega y Diana Lein.

Se dice que la banda real fue encontrada por las autoridades y asesinada, siendo cortada la cabeza de Murrieta y exhibida al público en el interior de un frasco con alcohol.

La hermana del líder aseguró en su momento que no era la cabeza de él, pues carecía de una cicatriz, a lo que se sumó las declaraciones de varias personas que lo habían visto cabalgar.

Speitzer se ha divertido durante los casi dos meses que lleva grabándose la serie que estrenaría el próximo año.

"Es montar a caballo, hemos hecho cosas interesantes de acción y con ganas de que se sigan haciendo cosas así", indica.

El actor espera el estreno de la nueva temporada de "Oscuro deseo" en la que dice, ni él mismo podía creer lo que pasaba a su personaje.

A pregunta expresa descartó estar en la secuela de "Me gusta, pero me asusta", cinta que produjo y cuya realización ahora ha sido anunciada por Minnie West bajo el título "Me encanta, pero me espanta".