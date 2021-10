'Si las personas no confían en nosotros, no existiremos más como negocio'; Facebook refirma su compromiso con la privacidad

Cuatro de las firmas de tecnología más grandes en el mundo; Google, Apple, Facebook y Amazon, se reunieron para discutir y dar sus diferentes puntos de vista sobre la privacidad digital, además de hablar acerca de los diversos procesos que realizan para proteger los datos de sus usuarios, en el tercer panel El futuro de la privacidad y la tecnología: desafíos y posibles soluciones de la Asamblea Global de Privacidad 2021.

Dicho evento tiene como anfitrión al organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Entre las temáticas abordadas, también se tocaron las controversias que han atravesado recientemente en relación con varios de varios de sus productos, como es el caso de las tiendas AppStore y PlayStore, o la suspensión del desarrollo de la aplicación Instagram para niños y adolescentes.

Facebook: "debemos proteger privacidad de las personas"

En el marco de esta celebración, Erin Egan, directora de Privacidad de Facebook, formó parte del panel: "El futuro de la privacidad y la tecnología: retos y posibles soluciones". En su participación, habló sobre cómo Facebook reafirma su compromiso con la privacidad.

Al respecto, señaló que si Facebook no protege la privacidad de las personas y sobre todo, si ellas no confían en que está protegida su privacidad, no seguirán existiendo como negocio.

"Si no protegemos la privacidad de las personas, y más concretamente, si las personas no confían en que estamos protegiendo su privacidad no seguiremos existiendo como negocio".

"Creemos que las tecnologías para mejorar la privacidad serán tan fundamentales para internet como el microchip lo es para las computadoras. Son complejas y su desarrollo es costoso, pero creemos que serán la base del internet en el futuro, y estamos comprometidos a invertir en ellas", dijo.

El Metaverso de Facebook

Asimismo, a lo largo de su intervención, Egan habló más a profundidad sobre un producto en particular, en el cual Facebook está dedicando una buena cantidad de recursos; el Metaverso.

De hecho, recientemente la compañía anunció la contratación de 10 mil personas para el desarrollo de este nuevo mundo virtual. Al respecto, Egan indicó que el metaverso no es algo que Facebook vaya a diseñar y operar por sí sola.

"El metaverso no es algo que Facebook vaya a diseñar y operar por su cuenta. Su éxito depende de que las compañías desarrollen servicios que funcionen juntos y en distintas plataformas; tiene que ser una colaboración entre empresas".

"Un mejor futuro no es atribución de una sola compañía o un país; la privacidad es algo que tenemos que proteger juntos. Esperamos seguir trabajando para lograr este objetivo con todos los presentes en este evento", señaló la directora de Privacidad de Facebook.