El sector industrial rechaza decreto por autos 'chocolates' en La Laguna

El sector industrial se pronunció en contra de que se privilegie la ilegalidad en el tema de la regularización de vehículos de procedencia extranjera, ya que en el marco de la reactivación económica lo que se requiere es impulsar el mercado local y eliminar la carga de impuestos que tienen las unidades nacionales.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que 1 de cada 4 vehículos que se ensamblan en el país son de Coahuila, donde la industria automotriz tiene un papel fundamental para la economía estatal, e indicó que este tipo de procesos tiene un fuerte impacto en este sector.

Consideró que, más allá de "premiar" a los autos chuecos, si la intención es apoyar a los ciudadanos para adquirir una unidad, lo que se requiere es eliminar fuertes costos como es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) que se aplica a los carros nacionales, además de control vehicular y plaqueo, una carga de impuestos que no cumplen los vehículos ilegales.

"No se debería permitir la circulación de estos vehículos y mucho menos se deben legalizar", comentó. "Cada carro 'chocolate' que se autorice es un carro nacional que no se vende, es 1 a 1, somos el estado más importante en industria automotriz, entonces, en vez de regularizar eso, el Gobierno federal podría bajar los impuestos, el ISAN y que los propios vehículos nacionales cuesten lo que en Estados Unidos".

El dirigente de la Canacintra consideró que el Gobierno federal debe poner los medios correctos para que se pueda hacer la ciudadanía de un vehículo, en términos del mercado formal y no impulsar la economía de organizaciones que promueven la ilegalidad con estas unidades que no cumplen con placas y control vehicular, además de impuestos federales.

"El tema es impuestos", indicó González Silva; "no se vale que nosotros tengamos los vehículos más caros y llegue el Gobierno federal y quiera realizar estas regularizaciones, porque nos pega a nosotros mismos, en todo caso, que se elimine el ISAN para que los precios sean tan económicos como en Estados Unidos y que la gente pueda así hacerse de un vehículo".

El empresario coincidió con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en cuanto a que no son momentos para una regularización. El mandatario se lanzó este lunes contra el decreto presidencial, respecto al proceso de legalización de los vehículos de procedencia extranjera; consideró que se trata de una acción preocupante debido al inminente y no calculado daño que se le hará al sector automotriz establecido, a la inercia en la generación de nuevos empleos y a la industria formal en general.

'NO FUE LO MEJOR'

Por su parte, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró que la regularización de vehículos de procedencia extranjera "no fue la mejor decisión" de parte del Gobierno federal, pero indicó que tampoco se podía "cerrar los ojos" a un problema grave que existe por la cantidad de unidades que ya circulan en el país, lo que impacta la seguridad de los estados.

"Lo que sí exigimos es que se cierren las fronteras a la importación de este tipo de vehículos, que el Gobierno federal haga lo que le corresponde y, ahora sí, cierre las fronteras", dijo José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP. "Siguen entrando vehículos que, a la larga, generan un problema; el tema pega al sector automotriz, donde la venta de vehículos ha bajado por la falta de componentes, de microprocesadores".

Señaló que los vehículos "chocolates" ya no atienden a un problema social, pues existe una gran cantidad de unidades de lujo que circulan por la región Lagunera, por lo que consideró que se tienen que tomar acciones y modificar la ley para que sea considerado un delito este tipo de importaciones, de modo que los Municipios y los Estados puedan intervenir en este sentido.

"Que todos cumplamos y, sobre todo, que se aplique la ley, porque actualmente se menciona que no pueden circular vehículos extranjeros con una placa que no es placa, mientras que a los que sí tenemos vehículos nacionales se nos está revisando si pagamos la tenencia, si pagamos los derechos, y a los demás que no se les diga nada, ni se les detenga; no se aplica la ley cuando es ilegal portar placas como las que ellos llevan", comentó.