El Gobierno de Durango considera que la situación financiera es complicada

El Gobierno del estado atraviesa por una situación financiera delicada y una de las condiciones más graves de los últimos años, consideró el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, quien explicó que en parte se debe a los recortes que sufrió la entidad, así como el que más del 50 por ciento del presupuesto se destinó al gasto educativo que anteriormente se compartía con la Federación.

La declaración se da luego de que el tesorero municipal de Gómez Palacio, Antonio Favela, informó sobre el adeudo que mantiene el Estado con el Municipio por 52.4 millones de pesos por concepto de participaciones pendientes por pagar.

"El Gobierno del Estado ha venido cubriendo fundamentalmente el gasto educativo en una proporción mayor a la media nacional, nosotros aportamos a gasto educativo prácticamente más de la mitad del presupuesto, en términos generales 54 a 55 centavos de cada peso del presupuesto se destina a gasto educativo, y esto había sido en años anteriores algo compartido con la federación", detalló.

Explicó que se ha cubierto el gasto de la nómina de magisterio federal y actualmente no hay recurso extraordinario que lo compense como en años anteriores.

Flores explicó que anteriormente, la Federación reconocía ese esfuerzo y entregaba 1,200 millones de pesos anuales, cantidad que en el 2019 se redujo a 700 millones y para el 2020 esa cantidad se redujo a cero, por lo que ahora se tiene una presión financiera de 2,200 millones de pesos.

"Por eso el llamado del Gobierno del Estado fue a los legisladores federales en su momento, y sigue siendo, que aliviemos esa situación, que podamos pedirle al Gobierno federal que se encuentre un mecanismo para que podamos hacerle frente conjuntamente a un problema que no es del Gobierno del Estado, que es un problema compartido. Nosotros tenemos un compromiso con la educación y al día de hoy no hemos dejado de pagar la nómina del magisterio pero sí está generando una presión financiera muy particular", dijo el funcionario estatal en su visita a La Laguna.

Sobre el retraso en el pago de participaciones, Flores comentó que "en el tema de las participaciones federales a los municipios, la realidad es que efectivamente ha habido algunos retrasos producto de la necesidad de acomodar financieramente lo que resulte necesario para hacer frente a los compromisos …El compromiso con todos los municipios, no solo con Gómez Palacio, es entregar la participación que le corresponde a cada uno de ellos", reconoció.

Negó que se trate de una retención en dicho pago, "es una figura que no viene al caso, básicamente es la condición financiera del Estado, lo que hace es tratar de cumplir con todos los compromisos incluyendo el de los Gobiernos municipales en el menor tiempo posible, pero no es una retención o digamos que el Gobierno estuviera utilizando el recurso de un Municipio y lo retuviera para pagar otra cosa, eso es algo que no puede hacerse".