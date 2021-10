América vence a Santos Laguna en la Jornada 14 del Apertura 2021

sergio

Hoy, 9:21 pm

publicado por: Sergio Zuñiga

El portero lajud, tiene errores y gol, no hay ambicion, esta fallando, jugadores, tecnico y direccion. debe exigir y no tratarlos como consentidos. NO VA A CALIFICAR A LAS FINALES. lastima.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0