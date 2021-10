Quienes llegaron conmigo, se van conmigo: Zermeño sobre trabajadores de confianza

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que los trabajadores de confianza de la actual administración municipal deberán de irse al finalizar este año sin excepción alguna, esto en el marco del inminente cambio de gobierno el próximo año.

El mandatario local aclaró que por ley no se encuentra contemplada ninguna liquidación, compensación o “bono de marcha” para esos casos, por lo que todas las personas que colaboren con la administración y que sean de confianza tienen la alternativa de presentar su renuncia, o ben, de esperar hasta el último día de la administración para entregar las áreas y labores a su cargo.

“Depende de las circunstancias de cada quien, pero no necesariamente (pueden renunciar) ya están en el conocimiento que quienes llegaron conmigo, se van conmigo, no, no hay liquidación”.

Se refirió nuevamente a las aportaciones a la oficina de Pensiones de Torreón, mismas que por Ley Estatal de Pensiones deben de entregarse en un porcentaje de solamente el 50 por ciento al término de la relación laboral, en los casos de empleados que busquen recuperar el total de esas aportaciones se deberán de emprender acciones legales, de forma que sea finalmente un juzgado el que determine si procede el reclamo o no.

“A ver, no quiero que se malinterprete, hay el deseo de muchos servidores públicos, es lo que yo he dicho, sí, de que se les devuelva lo que han aportado a lo largo de la administración, la ley señala claramente que al final de la administración podrán solicitar la devolución y se les va a dar el 50 por ciento, eso es lo que dice la ley, ¿Qué quiere la mayoría de los que se van, que no están en Pensiones, que no reciben ningún beneficio de Pensiones? Pues que se les devuelva lo que han aportado”.

En ese sentido señaló que la cantidad que se aporta periódicamente a Pensiones desde cada nómina es el 10 por ciento, por lo que la cantidad global a entregar en caso de prosperar algún recurso legal sería “muy variable”.