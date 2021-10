Fans de La Más Draga critican participación de Yuri en el programa; la acusan de homofóbica

La cantante Yuri confirmó su participación en el reality de Drag Queens, La Más Draga. Cada martes en el programa hay un invitado especial que se encarga de ayudar a evaluar el desempeño de las artistas que participan en el concurso que celebra la diversidad, la interprete de "Quién eres tú" adelantó que estará formando parte del elenco de jueces invitados, las reacciones de la comunidad LGBT+ no fueron positivas, reprobando la participación de la veracruzana.

La artista contestó en redes sociales con el siguiente mensaje:

"@morenomanumxli gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, comentario con el que se dio a entender que la también conductora estará en el programa que actualmente transmite su cuarta temporada.

En primer lugar criticaron que revelara su participación sorpresa, sino que además no fue bien visto que la cantante esté en el programa.

Todo nació a a partir de que en el 2016 se estrenó la película de corte cristiano "PINK", en donde la trama giraba en torno a que las parejas del mismo sexo no debían adoptar, tema que generó polémica y rechazo de parte de la comunidad LGBT+. Cinta que Yuri invitó a ver en sus redes sociales.

En una entrevista para CNN, la interprete de "Detrás de mi ventana" dijo que:

"Ese punto es difícil porque hace tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista todos tenemos un punto de vista diferente y respetable".

También en 2015 señaló que: " A lo mejor no estoy de acuerdo , a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame".

Los comentarios de Yuri han sido tomados de mal gusto ya que durante muchos años se había considerado a la cantante como un icono de la comunidad LGBT+.

"La vdd que coraje por las concursantes de la mas draga que se tuvieron que aguantar las críticas de una homofobica y q sea ella quien mande una a casa además que seguro las hicieron hablar bien de yuri en los confesionarios", son algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

En serio va a estar Yuri en La Más Draga, aquí dejo esto, para que no se nos olvide que un discurso de odio puede estar muy fácil disfrazado de "opinión" llena de amor y diciendo la vieja confiable "tengo muchos amigos gay". pic.twitter.com/A6nqoRPNLZ — Davidrago (@soydavialejo) October 18, 2021

La vdd que coraje por las concursantes de la mas draga que se tuvieron que aguantar las críticas de una homofobica y q sea ella quien mande una a casa además que seguro las hicieron hablar bien de yuri en los confesionarios — SU ALTEZA SERENÍSIMA (@Free_ashair) October 18, 2021

La más draga después de haber invitado a Y*ri como jurado: pic.twitter.com/Q5HLUltMII — Don Omar (@omaercin) October 19, 2021

EVIL PRODUCTORES DE @Lamasdraga BE LIKE… RESPETAMOS A NUESTRA AUDIENCIA LGBT Y A NUESTRXS CONCURSANTES DRAG. #LMD4 pic.twitter.com/sU92s336N8 — Láurel Miranda (@laurelyeye) October 18, 2021

Los productores de La Más Draga, realizan videos musicales y fotografías, por lo que han colaborado anteriormente con la cantante.