Instituto de la Mujer en Lerdo imparte conferencia de sensibilización sobre cáncer de mama

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Lerdo llevó a cabo una conferencia para concientizar y sensibilizar a la población sobre los cuidados preventivos de esta enfermedad.

La titular del IMM, María del Refugio Adame Güereca, dio inicio al evento agradeciendo a los presentes por sumarse a esta plática y recordó que durante octubre se llevan a cabo una serie de eventos y actividades de concientización sobre el cáncer de mama, con el fin de aumentar la atención y el apoyo para la sensibilización, la detección temprana, el tratamiento y el cuidado de esta enfermedad mortal.

Posteriormente cedió la participación a la expositora de la conferencia, la Doctora Susana Rubio Santillanes, especialista en ginecología, quien explicó sobre la importancia de la autoexploración, así mismo, a través de imágenes mostró como lucen una mama saludable y una insana tanto externa como internamente, cómo entender un informe de mamograma mediante el sistema BI-RADS (por sus siglas en inglés Breast Imaging Reporting and Data System) que clasifica los resultados en categorías numeradas de 0 a 6.

Además se contó con el testimonio de vida de Mónica Adriana Sastre Alor, quien expuso cómo pudo detectar el cáncer a tiempo gracias a un descuido que la llevó a revisión, "no digas 'a mí no me toca', porque a ti sí. La oportunidad de vivir la tenemos nosotros, la responsabilidad también" dijo exhortando a las mujeres presentes a hacerse su revisión anual.

La primera regidora, Francisca Blanco Villanueva, compartió su experiencia como sobreviviente del cáncer mientras bromeaba con la audiencia.

La especialista atendió a una sesión de preguntas y respuestas en donde participaron los alumnos de la escuela Francisco Villa, del Colegio Josefino y el grupo de zumba "Las Amazonas" de Tommy Calandrelli.