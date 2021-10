CLIP exige cerrar fronteras a importación de vehículos 'chocolate'

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró que la regularización de vehículos de procedencia extranjera "no fue la mejor decisión", de parte del Gobierno federal, pero indicó que tampoco se podía "cerrar los ojos" a un problema grave que existe por la cantidad de unidades que ya circulan en el país, lo que impacta la seguridad de los estados.

"Lo que sí exigimos es que se cierren las fronteras a la importación de este tipo de vehículos, que el Gobierno federal haga lo que le corresponde y, ahora sí, cierre las fronteras", dijo José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, "siguen entrando vehículos que, a la larga, generan un problema, el tema pega al sector automotriz, donde la venta de vehículos ha bajado por la falta de componentes, de microprocesadores".

Señaló que los vehículos "chocolates" ya no atienden a un problema social, pues existe una gran cantidad de unidades de lujo que circulan por la región lagunera, por lo que consideró que se tienen que tomar acciones y modificar la Ley para que sea considerado un delito este tipo de importaciones, de modo que los municipios y los estados puedan intervenir en este sentido.

"Que todos cumplamos y sobe todo, que se aplique la Ley, porque actualmente se menciona que no pueden circular vehículos extranjeros con una placa que no es placa, mientras que los que sí tenemos vehículos nacionales se nos está revisando si pagamos la tenencia, si pagamos los derechos, y a los demás no se les diga nada, ni se les detenga, no se aplica la Ley cuando es ilegal portar placas como las que ellos llevan", comentó.

Por otra parte, el CLIP se reunió con el director de Bienestar de Gómez Palacio, César Yahir Vitela García, quien rindió un informe de sus actividades a los empresarios. El funcionario consideró que la ciudadanía aún sufre los estragos de la pandemia por COVID-19, por lo que se buscó el acercamiento con la Iniciativa Privada para compartir algunos temas y exponer lo que se ha hecho en este sentido.

"Vamos a hacer acciones en conjunto en pro de la ciudadanía de Gómez Palacio, tener el acercamiento, el acompañamiento conjunto de la Iniciativa Privada y del sector gobierno", expresó Vitela García.

El titular del CLIP dijo que esperan tener, en breve, una reunión con la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, pues se busca mantener un canal de comunicación con las autoridades del vecino municipio.