Canacintra pide eliminar carga de impuestos a vehículos nacionales en vez de regularizar 'chocolates'

Jose de Jesus

Hoy, 1:22 pm

publicado por: Jose de Jesus Martinez Jimenez

impulsar mercado local ???,,,y porque no nacional ???,,,pero para esto se requieren primero impulsar salarios con poder adquisitivos a trabajadores !!!,,cosa que no estan dispuesto hacer los concanacos , coparnacos , empresarionacos que solo ven sus beneficio economico !!!,,,basta ver como despues de aumento a salario minimo fue pulverizado por aumento en todos los productos a nivel nacional para compensar ese aumento al salario !!!! ,,,,, si se requiere bajar impuestos a unidades nacionales , sobre todo tenencia que fue un impuesto olimpico provisional y se ha hecho permanente esa olimpiada !!!,,pero no nos engañemos , aunque lo quitaran , gobiernos estatales los disfrazarian con otros nuevos !!!,,,,

