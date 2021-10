¿Harry Styles se suma a Marvel como ‘Eros’, el hermano de ‘Thanos’?

El personaje al que dará vida el cantante británico supone un gran contraste frente a “Thanos”, ya que el nacido de los eternos “A’ Lars” y “Sui-San”, hace honor a su nombre mitológico con gran interés en todo tipo de amor, por lo que la relación con su hermano no es buena.

“Eros”, también conocido como “Starfox”, nació de Titán y normalmente aparece en aventuras intergalácticas y en los cómics forma parte de Los Vengadores.

La aparición del personaje puede suponer una nueva vida para “Thanos”, ya que en las historietas se mantiene una copia de su cerebro dentro de la mente de “Starfox”, la cual puede ser empleada en el caso de que el gran titán muera.

Según ha revelado el entorno de Harry Styles, se ha tratado de un auténtico shock para él descubrir que formará parte del UCM. Su papel fue descubierto gracias a una escena poscréditos en el estreno de Eternals en Estados Unidos.

Big reveal from #TheEternals premiere -- Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.