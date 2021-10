Seguro médico, clave para la mujer actual

Contar con un seguro médico puede hacer la diferencia al momento de enfrentar una enfermedad inesperada. En el marco del día internacional de la Lucha contra Cáncer de Mama los expertos señalan que nunca está más contratar un seguro con el objetivo de hacer frente a cualquier imprevisto.

Rossetta Urrutia Silva, asesora patrimonial en La Laguna señala que las mujeres desempeñan en la actualidad distintos roles como madres, esposas, profesionistas, hijas y en todos estos roles asumen un papel de liderazgo y apoyo para sus seres queridos y raras veces prevén enfermedades propias y en este sentido cuando se enfrenta una enfermedad además de la salud las finanzas personales se ven severamente afectadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que 97.7% de las mexicanas combina sus jornadas laborales con las tareas del hogar, lo que implica una mayor responsabilidad en el núcleo familiar. Es por ello que resguardar su patrimonio para alcanzar sus objetivos y cumplir con los proyectos de vida es una tarea sencilla si contrata una póliza de seguros, señala Rossetta, 'tener un seguro puede hacer la diferencia sobre la forma en la que se enfrenta una enfermedad como el cáncer de mama'.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de la vida, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o lóbulos (15%) del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo (in situ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis). "Con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 0) puede progresar e invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), ya continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u otros órganos del organismo (metástasis distante). Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es como consecuencia de la metástasis generalizada.

Ver más: En México, costo promedio en atención hospitalaria COVID-19 supera los 500 mil pesos

En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres, y 685,000 fallecieron por esa enfermedad. A fines del mismo año, 7.8 millones de mujeres a las que en los anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el número de nuevos diagnósticos de cáncer de mamá se ha recuperado en comparación con los dos años anteriores, y en lo que va de 2021 se han realizado 11 mil 981 detecciones de este mal. En 2020 se diagnosticaron 12 mil 296 casos de cáncer de mama, 3 mil 65 menos que en 2019, de acuerdo con la Dirección de Epidemiología adscrita a la Secretaría de Salud (Ssa).

Para la experta el panorama por la enfermedad es alarmante por lo que es importante que todas las mujeres 'tomen cartas sobre el asunto y empiecen a autoexplorarse y revisarse con frecuencia y si llegan a enfrentar la enfermedad la puedan afrontar con holgura económica si cuentan con un seguro médico. 'Hay cuatro puntos que las mujeres deben de cuidar para que sus finanzas estén en equilibrio, uno es el presupuesto, otro es el ahorro, el gasto y finalmente la seguridad médica.

Urrutia menciona que este último punto, la seguridad médica es fundamental y recomendable que como mujeres se busque asesoría financiera. Actualmente hay en el mercado infinidad de paquetes que incluyen ahorro y seguridad médica y todos son adaptados a la medida de cada mujer. No obstante, no todos lo paquetes de seguridad son iguales por lo que se debe acudir con algún especialista certificado y realizar una comparación sobre cuál es la mejor opción. Urrutia Silva dijo que para informes o una asesoría se pueden comunicar a los teléfonos 871125-35-45 y 87128078-78.

Ejes de las finanzas personales

*Elaborar un presupuesto.

* Fortalecer el ahorro.

*Planear los gastos

*Contar con un seguro de gastos médicos.