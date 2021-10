Liguilla a la vista

as Guerreras están a nada de conseguir una histórica liguilla en la Liga MX Femenil. Derrotaron ayer 2-0 a las Pumas de la UNAM, en juego celebrado en la cancha 5 del TSM a puerta cerrada.

Con cuatro partidos por jugar, las verdiblancas le sacan 12 puntos a las mismas Pumas, que marchan en el puesto nueve, por lo que solo una verdadera catástrofe evitaría la primera liguilla de las Guerreras en su historia.

Si bien las Albiverdes de Jorge Campos no tuvieron sobresaltos a lo largo del partido, enfrentaron a un equipo tozudo que les complicó en lo físico, que careció de profundidad de tres cuartos de cancha en adelante, debido al parado de las locales.

Las seleccionadas nacionales del Santos tuvieron participación en el terreno de juego, incluso, la inspirada capitana Cinthya Peraza abrió el marcador en la parte inicial y luego, propició el segundo en el complemento.

PARTIDO

La primera aproximación corrió a cargo de Alexxandra Ramírez cuando corría el minuto 6, pero su disparo fue bien sujetado por la arquera felina.

Pero la presión albiverde y la idea ofensiva en la cancha de las anfitrionas dio fruto al 13' con un soberbio gol de la mazatleca Peraza para abrir el marcador.

Tras recibir el primer gol, las capitalinas buscaron reaccionar y fue mediante un disparo desviado de su capitana Dinora Garza, que realizó el primer aviso sobre el arco de Paola Calderón, que por cuestión táctica sustituyó a la titular Nicole Buenfil.

Con el termómetro superando los 30 grados centígrados a la sombra, el juego fue interrumpido por el cuerpo arbitral al 25', para que las protagonistas del encuentro se hidrataran.

Cerca del minuto 30, Nancy Quiñones se incorporó por la banda izquierda y sacó un disparo que se fue a chorreado de la portería visitante. La respuesta no tardó en llegar en los botines de Marilyn Díaz, que se animó en disparo lejano que se fue por encima del travesaño de la META verdiblanca.

En el 41' la "Paleta" Estela Gómez se abrió el espació y disparó desde fuera del área, pero el balón fue bien contenido por la arquera rival.

Un minuto después, Peraza sacó un disparo con etiqueta de gol, pero Melany Villeda con gran lance evitó la anotación al mandar la de gajos a tiro de esquina. Fue la última ocasión en la parte inicial.

Para el complemento, ambos técnicos comenzaron a realizar movimientos. Por la visita, ingresó la espiga Luz Duarte, que se fue expulsada por doble tarjeta amarilla. La primera por reclamar y la segunda por una dura entrada sobre Peraza.

Daniela Delgado tuvo en sus pies el segundo cuando la arquera visitante rechazó mal en los linderos del área, pero el disparo de la duranguense fue chorreado.

Al 57' se le presentó una gran ocasión a las Guerreras. Alexxandra Ramírez desbordó por derecha y sacó obús que alcanzó a ser desviado por Villeda para que se impactara en el travesaño. El balón quedó a la deriva y fue rematado de cabeza por Alexia Villanueva, pero se fue por un costado.

Ya con Jiménez Mirón en la cancha llegó el segundo de las Albiverdes, al mismo tiempo que las felinas se quedaban con 10 elementos, por lo que las santistas manejaron todavía mejor el juego, mientras que las Pumas no dejaban de luchar e incomodarlas.

Con 27 puntos, el Santos Femenil recuperó la cuarta posición, por mejor diferencia de goles respecto al América. Debido a la fecha FIFA, su próximo partido será el lunes uno de noviembre cuando reciban en el Corona al Atlético de San Luis.

27 PUNTOS suman las Guerreras en el cuarto lugar, mientras que Pumas se quedó con 15 en el noveno sitio.

Goles