Un estudio revela que los animales de producción no tienen riesgo de contraer COVID-19

Especialistas del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aseguraron, después de realizar los estudios correspondientes, que los animales de producción no suponen un riesgo para el contagio de la COVID-19. La agencia interna de investigación, los expertos comenzaron con estas pruebas de emergencia en febrero de 2020, con la finalidad de brindar seguridad a los consumidores y productores de que la transmisión a través del contacto directo con estas especies o con la comida no es posible. El líder del programa nacional de ARS para la producción y protección animal, Cyril Gay, explicó que por medio de estos trabajos, lograron obtener evidencia científica de que tanto las aves de corral, como el ganado bovino, los cerdos e incluso los insectos no son capaces de replicar el virus en su organismo. En la realización de esta investigación participaron miembros del Centro Nacional de Enfermedades Animales y el Centro Nacional de Investigación Avícola, quienes debieron cumplir con los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades.

