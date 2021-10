¿Por qué 'todos' odian a Kunno?

Hay una frase que dice "las oportunidades se multiplican a medida que se toman" y eso parece haber pasado con el influencer Kunno o Papi Kunno, quien desde que saltó a la fama no ha dejado de estar en el centro de la atención y la polémica, lo que le ha traído muchas oportunidades como participar en un programa como "¿Quién es la máscara?".

Antes de 2020 este personaje sólo era Guillermo Kunno un joven proveniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien llevaba una vida normal hasta que en febrero de 2019 decidió unirse a TikTok, donde sus videos de maquillaje, reacciones y hasta retos lo hicieron muy popular, pero por sus actitudes controversiales comenzó a ganarle un buen número de seguidores como detractores.

A mediados de 2020 vino su primer golpe de suerte, cuando uno de sus videos se viralizó y se convirtió un reto, la Kunno Caminata al ritmo de 4k de El Alfa y Noriel, a tal grado que fue replicado por Erika Buenfil y Thalía, entonces su popularidad se elevó alcanzando los 11 millones de seguidores en TikTok, actualmente tiene más de 23 millones.

Pero fue un escándalo lo que lo puso de verdad en la mirada pública, cuando se dio a conocer que en el portal HolaFan!, un sitio donde los famosos mandan saludos por una cantidad de dinero; él cobraba 1200 pesos por saludo personalizado, más que figuras como Tatiana o La Chilindrina; fue entonces que las críticas se le vinieron al por mayor y hasta se convirtió en trending topic.

"Me da risa que hablan y hablan como si les hubiera dicho, 'oigan gasten en mí, compren el saludo a hue…' jajaja pero cómo les encanta figurar y meterse en lo que no les importa. Animo al cuadro, preciosos” - dijo en un tuit y siguió – Todo tipo de publicidad es buena".

Como él lo dijo, esta popularidad hizo que una artista como Karol G volteara a verlo y lo invitara a formar parte del video Bichota, donde aparece luciendo joyas, sus características uñas largas, una estola de pieles y un elaborado maquillaje.

También se le dio la oportunidad de probar en la actuación, cuando fue invitado a formar parte de uno capítulo de Cómo dice el dicho, cuya actuación le trajo más comentarios en contra que a favor. Cuando se supo que formaría parte de los Grammy Latinos 2021 la polémica se desató, porque en las redes sociales argumentaban que había gente con talento y años de experiencia, que se merecían más el estar en dicha ceremonia; pero ese día Kunno se presentó con un llamativo vestido rojo, el cual usó para conducir la alfombra roja del evento, para el canal E Online Latino a través de TikTok.

Para continuar con sus golpes de suerte, está la invitación para desfilar en el New York Fashion Week, en septiembre pasado, en el desfile inaugural de la de la diseñadora colombiana Paris Rodríguez, donde lució llamativas prendas y un maquillaje elaborado, pero su paso por la pasarela fue criticado por su poca gracia al hacerlo.

"Cientos de 'No', miles de obstáculos y millones de burlas. Cientos de 'lo lograrás', miles de bendiciones y millones de personas apoyándome y amándome. Dios no me hubiera dado la capacidad de soñar sin la capacidad de hacerlos realidad. Soy Kunno, soy Mexicano, soy Latinoamericano, soy parte de la comunidad LGBTIQ+ y lucho a diario por mis sueños ¡Logré estar en el New York Fashion Week!", fue la respuesta de Kunno a sus detractores.

