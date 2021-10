Combinaciones en tiradas del tarot del amor

Si algo sabemos del tarot del amor es que es una de las consultas más solicitadas. Los temas del corazón son interés de prácticamente todas las personas, quieran admitirlo o no. Y por ello es bastante común que en algún momento recurramos a una consulta del tarot para conocer nuestra fortuna en este aspecto.

Ahora bien, el tarot si bien podemos interpretarlo de forma muy sencilla carta por carta, durante las tiradas son varias las que son mostradas. De tal forma que sus significados se ven mezclados, cada una aportando su parte para mostrarte la suerte que te espera. Por ello, hablemos de las combinaciones más interesantes que pueden aparecer en tus consultas del tarot del amor.

¿Combinaciones en el tarot del amor?

Por supuesto, las combinaciones de cartas son esenciales para mostrarte correctamente tu fortuna. El poder de las cartas por sí solas no es suficiente, sino que deben usarse en conjunto y siguiendo patrones determinados para ser organizadas.

Con ello se establece un sentido y un flujo para su interpretación. Si bien, con solo conocer las cartas y sus sentidos ya se puede extraer la mayor parte de sus pistas y mensajes. En el tarot del amor, esto tiene especial relevancia y es sencillo de explicar.

El amor no es un tema sencillo para ningún individuo o pareja. En él intervienen diferentes aspectos que hacen posible que una relación surja o perdure en el tiempo. Por lo tanto, cada carta presente, según la organización utilizada, te estará hablando de diferentes aspectos en tus relaciones o conquistas potenciales.

Combinaciones interesantes para el tarot del amor

El ermitaño + la rueda de la fortuna + el sumo sacerdote

Una combinación con fuerte orientación hacia la introspección y el crecimiento. En un futuro próximo entrarás en un período donde pasarás a cultivar el amor propio, lo cual puede o no llevarte a cortar lazos que mantienes actualmente.

No temas, puesto que todo este proceso, que necesitará de constancia y autorreflexión, culminará en la formación de una mejor versión de ti. En ese punto, estarás listo para recibir nuevamente al amor, uno honesto y fuerte, que te hará sentir valorado y que tú sabrás apreciar.

La muerte + la fuerza + la templanza

Un período turbulento se estará acercando a tu vida, eventos que supondrán el final de algo. Posiblemente se trate de un conflicto o problema carnal. Esto te exigirá autocontrol y paciencia, si el amor es lo suficientemente fuerte podrás tener paciencia durante este momento.

Este proceso demandará paciencia y adaptación por parte de las partes involucradas, un cambio de perspectiva. Ciertamente, algo terminó, pero pueden darse desde este punto muchas cosas buenas, hasta lograr una mejor armonía y compenetración.

El colgado + la torre + el loco

En el plano amoroso has estado soportando actitudes y acciones que te han dañado a nivel emocional, experiencias desagradables. En buena parte, debido a que tú mismo te lo has permitido y no has actuado previamente en busca de una solución.

El tarot del amor te está anunciando que esto está por cambiar, que próximamente serás libre de este pesar. Se tratará de un cambio imprevisto, sin control y quizás abrupto, pero necesario. Disfruta de la mejor calidad de vida que se te aproxima, si decides tomar esta oportunidad.