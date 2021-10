Rodolfo Walss denuncia corrupción en uso de recursos federales de parte de Coahuila

El diputado del PAN en el Congreso Estatal, Rodolfo Walss, denunció públicamente que el Gobierno de Coahuila ha dejado de recibir más de 200 millones de pesos de la federación para combatir el problema del arsénico en el agua, esto debido a irregularidades financieras en el uso de un recuso entre los años 2013 y 2017, justo en el periodo del entonces gobernador Rubén Moreira.

Fue en rueda de prensa realizada durante este lunes que el legislador de oposición detalló dicha situación con documentos en mano, especialmente la respuesta a una solicitud de transparencia que se realizó recientemente ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en la que se admite que se dejaron de entregar 205.3 millones de pesos debido a la falta de comprobación de recursos en el gobierno estatal pasado.

“Cuando Rubén Moreira era gobernador mandaron de parte de Conagua a Coahuila 300 millones de pesos etiquetados para el combate al arsénico, al día de hoy de esos 300 millones de pesos hay 37 millones que el Gobierno de Coahuila no ha podido todavía demostrar que se hayan destinado al combate del arsénico en la Laguna, es decir, ese dinero está desaparecido literalmente, esa situación ha provocado que de 2018 hasta 2021 el Gobierno Federal, a través de Conagua, suspendió los recursos destinados a Coahuila para el combate del arsénico, son 200 millones de pesos”, ya estaban etiquetados en los presupuestos de egresos de cada año”, señaló Walss Aurioles.

Dijo además que resulta “extraño” que el gobernador de Coahuila actual, Miguel Riquelme, no se haya pronunciado al respecto del tema y que no se hayan abierto investigaciones locales respecto al destino de los 37 millones de pesos sin comprobar en el recurso original.

“¿Qué le sabe Rubén Moreira a Miguel Riquelme? No se atreve Miguel Riquelme, pero ni siquiera a abrir una pequeña investigación a este respecto, ¿Por qué vamos los coahuilenses a perder 200 millones de pesos en un tema tan sensible como el combate al arsénico? Nada más porque Miguel Riquelme no quiere investigar lo que hizo Rubén Moreira con este dinero, eso es completamente inaceptable y por eso voy a seguir yo insistiendo en lo que tengo haciendo desde que entré yo como diputado, Coahuila quiere darle bote a los Moreira”.

Reclamó que ese hecho es un ejemplo más de los fraudes que han afectado las finanzas estatales, especialmente la llamada “mega deuda” y los manejos discrecionales del presupuesto en otros temas de la vida pública en la entidad.

Además advirtió que se analiza ya la posibilidad de que sobre esa situación se interponga una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o bien, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), toda vez que a nivel estatal no se cuentan con garantías de resultados y de castigo a quienes resulten responsables.