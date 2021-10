Mientras existan posibilidades, pelearemos: Gibrán Lajud antes de enfrentar al América

msanti

Hoy, 12:21 pm

publicado por: juan manuel de santiago Urbina

AFICION SANTISTA; No nos hagamos ilusiones. Santos no trae cuadro para liguilla, menos para campeón. Irarragorri y la Directiva Orleji, abandonaron al Santos a su suerte, prefiriendo al Atlas. Aquí los resultados, un equipo mediocre, media tabla para abajo. Almada hace milagros con el plantel tan corto y lleno de novatos o de experiencia de medio pelo. Ya es mucho lo que hace. Pónganle un cuadro mejor y seguro lleva al Santos a su 7a. Corona. Pero no quieren invertirle, allá ellos. Lástima por la afición del Santos. Nos olvidaron. Dejaron al garete al Santos.

